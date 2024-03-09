Блокада украинской границы: ЕС может применить процедуру нарушения против Польши

По словам Домбровскиса, целесообразность блокады со стороны Польши вызывает немало вопросов в Брюсселе.

Наказание за блокаду украинской границы – Евросоюз готов применить процедуру нарушения, если ситуация на рубежах с Украиной и несколькими соседними государствами не улучшится.

Об этом в эксклюзивном комментарии ТСН рассказал исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

По словам чиновника, в настоящее время целесообразность блокады, в частности со стороны Польши, вызывает немало вопросов в Брюсселе.

"Польша уже запретила в одностороннем порядке импорт украинского зерна в саму Польшу. Поэтому возникает вопрос, почему они протестуют против зерна из Украины, если оно и так под запретом. Да, мы можем дискутировать о законности этого запрета. Мы также присылали предупредительные письма, чтобы сказать, что страны-члены (ЕС. – Ред.) обеспокоены. Польша, Венгрия и Словакия – если ситуация там не улучшится, мы готовы идти дальше и открывать процедуру нарушения против этих стран", – заявил Домбровскис.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЕС готов применить процедуру нарушения против Польши за блокаду украинской границы

Ранее Валдис Домбровскис намекнул, кто тормозит процессы решения проблемы на польско-украинской границе.

Напомним, премьер Польши Дональд Туск заявил, что Польша и Украина могут временно закрыть границу. Кроме того, Польша может ввести запрет на импорт новых украинских товаров, если Европейский Союз не предложит эффективного способа защитить польский рынок.

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