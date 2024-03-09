Россия может отправить на войну против Украины граждан еще одной страны

Израильтяне не смогут уехать из России до получения российского проездного документа.

Израильтян, имеющих паспорт РФ, могут призвать служить в российскую армию.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Израиля, передает Радио Свобода.

Как говорится в заявлении МИД, под действие законов и нормативных актов России попадают граждане с российским паспортом.

"Граждане Израиля с российским гражданством должны покинуть Россию только по действительному российскому проездному документу", - говорится в сообщении.

Также читайте США готовились к ядерному удару РФ по Украине — CNN

В частности, израильтяне не смогут уехать из России до получения российского проездного документа (внутреннего и загранпаспорта), и этот процесс может занять длительное время.

"Граждан Израиля, имеющих российское гражданство, просят учитывать эту информацию при планировании поездок и пребывании на территории России", – говорится в сообщении.

Пока сообщение о мобилизации граждан Израиля не поступало, впрочем, есть данные об участии и гибели граждан других стран на войне против Украины.

Напомним, на фронте все чаще замечают, что за российских кафиров воюют выходцы из бедных стран Азии и Африки. В частности, недавно на оккупированных территориях Украины заметили наемников из Малайзии, а в плен ВСУ попадали непальцы и сомалиец.

Также в Непале заявили, что Россия завербовала на войну в Украине более 200 их граждан, по меньшей мере 14 из которых погибли.

Читайте также: