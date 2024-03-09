США готовились к ядерному удару РФ по Украине — CNN

В США в конце 2022 года предполагалось, что РФ может ударить по Украине ядерным оружием.

Соединенные Штаты в конце 2022 года "тщательно готовились" к тому, что Россия потенциально может нанести удар по Украине ядерным оружием.

Об этом заявили CNN со ссылкой на двух высокопоставленных представителей администрации Байдена.

Почему РФ могла использовать ядерное оружие

Отмечается, что администрация Байдена особенно обеспокоена тем, что Россия может использовать тактическое или боевое ядерное оружие.

CNN пишет, что администрацию Байдена достичь такой впечатляющей оценки риска ядерного удара "привел не один показатель, а совокупность событий, анализа и, что особенно важно, чрезвычайно чувствительных новых разведывательных данных".

С конца лета до осени 2022 г. Совет национальной безопасности США созвал ряд заседаний, чтобы ввести планы на случай чрезвычайных ситуаций.

Согласно такой оценке Россия могла бы рассматривать тактический ядерный удар как сдерживающий фактор против дальнейших потерь оккупированной территории в Украине, а также любого потенциального нападения на саму Россию.

Утрату Россией Херсона в администрации Байдена считали "потенциальным триггером" для использования ядерного оружия.

Фальшивое знамя

В то же время, российская пропагандистская машина распространяла новую фальшивую историю об "украинской грязной бомбе", которая, по мнению официальных лиц США, могла быть прикрытием для российской ядерной атаки.

Развединформация

Но была еще одна часть, поднявшая такие беспокойства на новый уровень. Западные спецслужбы получили информацию о том, что между российскими официальными лицами тогда открыто обсуждался ядерный удар.

Доступ США к внутренним коммуникациям России оказался правдивым и раньше. В преддверии вторжения в Украину США перехватили российское военное командование, которое обсуждало подготовку к вторжению. Сообщения, что вторжение было неизбежным, оказались точными.

Ни разу США не обнаружили данных разведки, указывающих на то, что Россия принимает меры по мобилизации своих ядерных сил для осуществления такой атаки.

Однако в США не были уверены, что узнают о подготовке к удару тактическим ядерным оружием.

"В отличие от стратегического ядерного оружия, способного уничтожать целые города, тактическое или боевое ядерное оружие достаточно мало, чтобы его можно было перемещать бесшумно, и его можно было бы запустить из обычных систем, уже развернутых на украинском поле боя", – отмечают в статье .

Позиция Индии и Китая

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США пытались заручиться помощью стран, не являющихся союзниками, в частности Китая и Индии, чтобы отбить охоту в России от такого нападения.

Официальные лица США говорят, что информационно-разъяснительная работа и публичные заявления лидера Китая Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди помогли избежать кризиса.

Ранее сообщалось, что Украина уже готовилась к ядерному удару со стороны России. В частности, была информация, что на Пасху 2022 года Путин мог готовить удар ядеркой по Яворивскому полигону на Львовщине.

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