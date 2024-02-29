Путин: Стратегические ядерные силы РФ находятся в полной готовности

Президент РФ Владимир Путин снова угрожает ядерной ракетой.

Громкое заявление диктатор сделал сегодня, 29 февраля, во время послания к Федеральному собранию.

"Стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной боеготовности", – сказал он.

Диктатор также отметил, что комплекс "Кинжал" уже эффективно используется в зоне боевых действий, а стратегический ракетный комплекс "Сармат" доставлен в войска и, по словам Путина, Россия "скоро его продемонстрирует".

Президент РФ добавил, что в бою уже применялся ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон".

Напомним, как пишет издание Financial Times, утечка секретных документов показала, когда Россия будет готова применить ядерное оружие. Этот порог оказался гораздо ниже, чем когда-либо публично заявлял Путин. В частности, Россия может использовать тактическое ядерное оружие, даже если потеряет 20% стратегических подлодок с баллистическими ракетами.

Критериями применения ядерного оружия указаны:

высадка противника на территорию России

разгром подразделений, развернутых на границе

неминуемое нападение противника с использованием обычного вооружения

В июне прошлого года Путин заявил, что негативно относится к использованию тактического ядерного оружия, но затем похвастался, что у России есть больший арсенал, чем страны НАТО. По оценкам США, в России не менее 2 000 единиц такого оружия.

Справка:

Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ) был заключен в 1996 году. Его подписали 186 стран и 178 из них ратифицировали.

Этот договор не подписали КНДР, Индия и Пакистан, обладающие ядерным оружием. Египет, Израиль, Иран, Китай и США не ратифицировали его. Без подписания и ратификации в этих странах он не может вступить в силу.

В 1990 году Советский Союз предложил установить мораторий на ядерные испытания. Этот мораторий был согласован с Великобританией и США, и его де-факто пытаются соблюдать государства с ядерным оружием.

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