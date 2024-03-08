Китай прокомментировал визит посланника Си Цзиньпина в Киев

В Министерстве иностранных дел Китая назвали "дружественным и откровенным" визит специального представителя по делам Евразии Ли Хуэйя в Киев.

Об этом сообщили в пресс-службе китайского ведомства.

В МИД КНР отмечают, что Ли прибыл в Киев 7 марта, чтобы "продолжить второй раунд челночной дипломатии по поиску политического урегулирования украинского кризиса".

Отмечается, что дипломат провел "откровенные и дружеские переговоры" по отношениям Украины и Китая с главой Офиса президента Андреем Ермаком, министром экономики Юлией Свириденко и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Также присутствовали посол КНР в Киеве Фань Сяньжун, посол Украины в Китае Павел Рябикин, замминистра энергетики Светлана Гринчук и другие чиновники.

Как сообщалось, ранее Китай объявил об укреплении дружбы с Россией. Глава МИД КНР Ван И говорит, что Пекин готов работать над созданием новых движущих сил сотрудничества с Москвой.

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