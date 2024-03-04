Ядерный ультиматум России: Арестович рассказал, каким он может быть

Алексей Арестович отметил, что Западу не приходит в голову мысль о том, что если РФ завоюет Украину, она не остановится, а станет только сильнее.

Бывший советник Офиса президента, военный эксперт Алексей Арестович рассказал о том, каким может быть ядерный ультиматум России.

Об этом Арестович заявил в интервью Василию Голованову.

"Что такое ядерный ультиматум? Карибский кризис-2 – та же самая логика. Хрущев был готов ударить по США ядерными ракетами, просто у него не было межконтинентальных ракет, он приволок их на Кубу. И начать ядерную войну. Стороны пошли на уступки. Мудрое решение Кеннеди заключалось в том, чтобы не отдать Кубу Советам, оставить ее под влиянием Кастро. Напоминаю – перед этим они высаживали десант, пытались отобрать. Что такое Куба для американцев? Это все равно что Бровары для киевлян. Это неформально был 53-й штат США, и там было огромное количество инвестиций, они ездили туда развлекаться", – отметил он.

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По мнению Арестовича, по Украине, которая не в 100 км от территории США, РФ примет "мудрое решение" гораздо быстрее.

"Ультиматум будет точно такой же – ядерный удар по Змеиному тактическим ядерным оружием, демонстрационный. Следующий – по пограничному переходу между Польшей и Украиной или Румынией и Украиной, где идут вооружения и военная техника. Следующий – по Жешуву, по базе, где садятся американские самолеты", – отметил он.

Алексей Арестович назвал условие, которое могло бы остановить Россию.

"Следующее – да, начинаем ядерную войну, если хотите, давайте. Как они там говорили? Мы сгорим в ядерном пепле и вы с нами, только мы попадем в рай, а вы куда? И что они будут делать тогда? У кого найдутся яйца, чтобы сказать – о'кей, ядерная война так ядерная война, стадион так стадион. Что и могло бы только остановить россиян. Ответом на эту неопределенность может быть только максимальное поднятие ставок", – объяснил он.

Подводя итог, военный эксперт отметил, что Западу почему-то не приходит в голову мысль о том, что если РФ завоюет Украину, она не остановится, а станет только сильнее.

"Я как представлю, что западному обывателю сказали, что сейчас ваши кафе, ваши кинофестивали, ваши компьютерные игры – сейчас все это сгорит в ядерном пепле из-за вопроса, чья Херсонская область... Знаешь, что скажут нам западные обыватели – да идите заберите хоть всю Украину. А вот мысль о том, что когда заберут всю Украину, тогда не остановятся, только станут сильнее, им в голову не приходит", – резюмировал Арестович.

Напомним, Алексей Арестович не исключает вариант, что Россия может напасть на Европу. Он назвал три основных этапа возможной эскалации.

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