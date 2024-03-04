Нападет ли Путин на Европу: Арестович расписал сценарий

Бывший советник Офиса президента, военный эксперт Алексей Арестович не исключает вариант, что Россия может напасть на Европу.

Об этом Арестович заявил в интервью Василию Голованову.

"Я практически уверен (что РФ может напасть на Европу – ред.), вижу три основных этапа. Первый – это июнь, голосование в Европарламенте. Путину надо обеспечить "правый поворот" в Европе, чтобы много правых пришло в Европарламент как орган, один из правящих в ЕС, чтобы получить там большее представительство и влияние на стратегические решения, которые принимает Евросоюз, в частности по помощи Украине и противостоянию с Россией", – отметил он.

Потом, по мнению Арестовича, вашингтонский саммит НАТО – "тоже июнь и тоже нужно показать, что НАТО не состоятельно". Генеральной целью этой политики России, по убеждению эксперта, является развал НАТО или превращение его в фикцию. Для этого надо продемонстрировать, что оно не способно действовать по пятой статье, то есть защищать своих.

"Следующий горячий период – это конец августа-начало сентября. Это начало активной фазы избирательной кампании в США уже непосредственно. Все потому, что нужно выбивать США, рвать связь между США и Европой, которая и так подвешена заявлениями Трампа, Маска, части республиканского истеблишмента о том, что НАТО не нужно, его нужно распустить. И третье – это ноябрь. 5 ноября выборы, и по январь-февраль пост-выборный период в Соединенных Штатах", – заявил он.

По мнению Арестовича, стратегический замысел заключается в том, чтобы устроить провокацию гибридную либо прямую где-нибудь в странах Балтии, или еще где-нибудь, или сразу в нескольких местах. В частности, вокруг Молдовы уже делаются, определенные разогревающие заявления. Но Молдова еще не территория ЕС и НАТО, это как бы "разматывание сил".

"Польша и Румыния являются основными государствами-соседями Украины, через которые идет поставка вооружений и материальных запасов. Им нужно, чтобы обострилась обстановка прежде всего вокруг этих двух государств – поэтому Молдова, поэтому зерновой кризис и все остальное", – объясняет эксперт.

Кроме того, по словам Арестовича, есть еще условный сценарий "Нарвской народной республики" – например, "в Нарве взивается флаг "народной республики" и одновременно они говорят – все, мы теперь независимые, и референдум у нас за присоединение к России".

Эксперт допускает возможность тяжелейшего политического кризиса в НАТО.

"Что будет делать Эстония? Что будет делать НАТО? Ничего. У них начнется тяжелейший политический кризис, потому что брать город обратно с 96% российского населения, да еще если на границе будет стоять 50 тысяч российского войска и 400 танков, самолеты будут летать в небе – я думаю, что они не смогут. А если смогут, это тем более спровоцирует кризис защиты русскоязычного населения, причем НАТО будет виновато – так это будет подано российской пропагандой. Половина граждан НАТО, если не больше, скажет – нафига мы туда вообще совались? По принципу Крыма – если там сплошные русские, то отдайте его. Зачем за это воевать, не поймет португалец, испанец, датчанин, француз. В НАТО начинается кризис, потому что есть ситуация агрессии против НАТО, а пятая статья не задействована", – отметил он.

Арестович упомянул и о роли Дональда Трампа во всей этой ситуации.

"Все это будет сыграно в распасовку с Трампом – не потому, что Трамп американский шпион, а потому, что ситуативно совпадают интересы. Логика Трампа такая: безопасность Европы – это дело рук самой Европы, за Штатами – глобальная безопасность", – резюмировал он.

Напомним, по мнению эксперта Немецкого совета по международным отношениям, доктора Штефана Майстера, Россия нападет на НАТО в случае, если Альянс не сможет сдержать Москву, или если у РФ сложится впечатление, что страны-члены блока не хотят защищаться. В частности свою роль в этом контексте может сыграть победа на президентских выборах в США Дональда Трампа.