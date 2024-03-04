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Нападет ли Путин на Европу: Арестович расписал сценарий

Нападет ли Путин на Европу: Арестович расписал сценарий

Бывший советник Офиса президента, военный эксперт Алексей Арестович

Алексей Арестович выделил три этапа возможной эскалации.

Бывший советник Офиса президента, военный эксперт Алексей Арестович не исключает вариант, что Россия может напасть на Европу.

Об этом Арестович заявил в интервью Василию Голованову.

"Я практически уверен (что РФ может напасть на Европу – ред.), вижу три основных этапа. Первый – это июнь, голосование в Европарламенте. Путину надо обеспечить "правый поворот" в Европе, чтобы много правых пришло в Европарламент как орган, один из правящих в ЕС, чтобы получить там большее представительство и влияние на стратегические решения, которые принимает Евросоюз, в частности по помощи Украине и противостоянию с Россией", – отметил он.

Потом, по мнению Арестовича, вашингтонский саммит НАТО – "тоже июнь и тоже нужно показать, что НАТО не состоятельно". Генеральной целью этой политики России, по убеждению эксперта, является развал НАТО или превращение его в фикцию. Для этого надо продемонстрировать, что оно не способно действовать по пятой статье, то есть защищать своих.

"Следующий горячий период – это конец августа-начало сентября. Это начало активной фазы избирательной кампании в США уже непосредственно. Все потому, что нужно выбивать США, рвать связь между США и Европой, которая и так подвешена заявлениями Трампа, Маска, части республиканского истеблишмента о том, что НАТО не нужно, его нужно распустить. И третье – это ноябрь. 5 ноября выборы, и по январь-февраль пост-выборный период в Соединенных Штатах", – заявил он.

По мнению Арестовича, стратегический замысел заключается в том, чтобы устроить провокацию гибридную либо прямую где-нибудь в странах Балтии, или еще где-нибудь, или сразу в нескольких местах. В частности, вокруг Молдовы уже делаются, определенные разогревающие заявления. Но Молдова еще не территория ЕС и НАТО, это как бы "разматывание сил".

"Польша и Румыния являются основными государствами-соседями Украины, через которые идет поставка вооружений и материальных запасов. Им нужно, чтобы обострилась обстановка прежде всего вокруг этих двух государств – поэтому Молдова, поэтому зерновой кризис и все остальное", – объясняет эксперт.

Кроме того, по словам Арестовича, есть еще условный сценарий "Нарвской народной республики" – например, "в Нарве взивается флаг "народной республики" и одновременно они говорят – все, мы теперь независимые, и референдум у нас за присоединение к России".

Эксперт допускает возможность тяжелейшего политического кризиса в НАТО.

"Что будет делать Эстония? Что будет делать НАТО? Ничего. У них начнется тяжелейший политический кризис, потому что брать город обратно с 96% российского населения, да еще если на границе будет стоять 50 тысяч российского войска и 400 танков, самолеты будут летать в небе – я думаю, что они не смогут. А если смогут, это тем более спровоцирует кризис защиты русскоязычного населения, причем НАТО будет виновато – так это будет подано российской пропагандой. Половина граждан НАТО, если не больше, скажет – нафига мы туда вообще совались? По принципу Крыма – если там сплошные русские, то отдайте его. Зачем за это воевать, не поймет португалец, испанец, датчанин, француз. В НАТО начинается кризис, потому что есть ситуация агрессии против НАТО, а пятая статья не задействована", – отметил он.

Арестович упомянул и о роли Дональда Трампа во всей этой ситуации.

"Все это будет сыграно в распасовку с Трампом – не потому, что Трамп американский шпион, а потому, что ситуативно совпадают интересы. Логика Трампа такая: безопасность Европы – это дело рук самой Европы, за Штатами – глобальная безопасность", – резюмировал он.

Напомним, по мнению эксперта Немецкого совета по международным отношениям, доктора Штефана Майстера, Россия нападет на НАТО в случае, если Альянс не сможет сдержать Москву, или если у РФ сложится впечатление, что страны-члены блока не хотят защищаться. В частности свою роль в этом контексте может сыграть победа на президентских выборах в США Дональда Трампа.

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