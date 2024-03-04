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Чи нападе Путін на Європу: Арестович розписав сценарій

Чи нападе Путін на Європу: Арестович розписав сценарій

Колишній радник Офісу президента, військовий експерт Олексій Арестович

Олексій Арестович виділив три етапи можливої ескалації.

Колишній радник Офісу президента, військовий експерт Олексій Арестович не відкидає варіант, що Росія може напасти на Європу.

Про це Арестович заявив в інтерв'ю Василю Голованову.

"Я практично впевнений (що РФ може напасти на Європу – ред.), бачу три основні етапи. Перший – це червень, голосування в Європарламенті. Путіну треба забезпечити "правий поворот" у Європі, щоб багато правих прийшло до Європарламенту як орган, один з яких править у ЄС, щоб отримати там більше представництва та вплив на стратегічні рішення, які ухвалює Євросоюз, зокрема щодо допомоги Україні та протистояння з Росією", – зазначив він.

Потім, на думку Арестовича, вашингтонський саміт НАТО – "теж червень і теж треба показати, що НАТО неспроможне". Генеральною метою цієї політики Росії, на переконання експерта, є розвал НАТО або перетворення його на фікцію. Для цього треба продемонструвати, що воно не здатне діяти за п'ятою статтею, тобто захищати своїх.

"Наступний гарячий період – це кінець серпня-початок вересня. Це початок активної фази виборчої кампанії в США вже безпосередньо. Все тому, що потрібно вибивати США, рвати зв'язок між США та Європою, який і так підвішений заявами Трампа, Маска, частини республіканського істеблішменту про те, що НАТО не потрібно, його потрібно розпустити. І третє – це листопад. 5 листопада вибори, і до січня-лютого поствиборчий період у Сполучених Штатах", – заявив він.

На думку Арестовича, стратегічний задум полягає в тому, щоб влаштувати провокацію гібридну або пряму десь у країнах Балтії, або ще десь, або одразу в декількох місцях. Зокрема, навколо Молдови вже робляться, певні розігрівальні заяви. Але Молдова ще не територія ЄС та НАТО, це як "розмотування сил".

"Польща та Румунія є основними державами-сусідами України, через які йде постачання озброєнь та матеріальних запасів. Їм потрібно, щоб загострилася ситуація насамперед навколо цих двох держав – тому Молдова, тому зернова криза та все інше", – пояснює експерт.

Крім того, за словами Арестовича, є ще умовний сценарій "Нарвської народної республіки" – наприклад, "у Нарві замайорить прапор "народної республіки" і водночас вони кажуть – усе, ми тепер незалежні, і референдум у нас за приєднання до Росії".

Експерт припускає можливість тяжкої політичної кризи в НАТО.

"Що робитиме Естонія? Що робитиме НАТО? Нічого. У них почнеться найважча політична криза, тому що брати місто назад з 96% російського населення, та ще якщо на кордоні стоятиме 50 тисяч російського війська та 400 танків, літаки літатимуть у небі – я думаю, що вони не зможуть, а якщо зможуть, це тим більше спровокує кризу захисту російськомовного населення, причому НАТО буде винним – так це буде подано російською пропагандою. Половина громадян НАТО, якщо не більше, скаже – нафіга ми туди взагалі сунулись? За принципом Криму – якщо там суцільні росіяни, то віддайте його. Навіщо за це воювати, не зрозуміє португалець, іспанець, данець, француз. В НАТО розпочинається криза, тому що є ситуація агресії проти НАТО, а п'ята стаття не задіяна", – зазначив він. зазначив він.

Арестович згадав і роль Дональда Трампа у всій цій ситуації.

"Все це буде зіграно в розпасування з Трампом – не тому, що Трамп американський шпигун, а тому, що ситуативно збігаються інтереси. Логіка Трампа така: безпека Європи – це справа рук самої Європи, за Штатами – глобальна безпека", – резюмував він.

Нагадаємо, на думку експерта Німецької ради з міжнародних відносин доктора Штефана Майстера, Росія нападе на НАТО у разі, якщо Альянс не зможе стримати Москву, або якщо у РФ складеться враження, що країни-члени блоку не хочуть захищатися. Зокрема, свою роль у цьому контексті може зіграти перемога на президентських виборах у США Дональда Трампа.

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