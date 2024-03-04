Чи нападе Путін на Європу: Арестович розписав сценарій

Колишній радник Офісу президента, військовий експерт Олексій Арестович не відкидає варіант, що Росія може напасти на Європу.

Про це Арестович заявив в інтерв'ю Василю Голованову.

"Я практично впевнений (що РФ може напасти на Європу – ред.), бачу три основні етапи. Перший – це червень, голосування в Європарламенті. Путіну треба забезпечити "правий поворот" у Європі, щоб багато правих прийшло до Європарламенту як орган, один з яких править у ЄС, щоб отримати там більше представництва та вплив на стратегічні рішення, які ухвалює Євросоюз, зокрема щодо допомоги Україні та протистояння з Росією", – зазначив він.

Потім, на думку Арестовича, вашингтонський саміт НАТО – "теж червень і теж треба показати, що НАТО неспроможне". Генеральною метою цієї політики Росії, на переконання експерта, є розвал НАТО або перетворення його на фікцію. Для цього треба продемонструвати, що воно не здатне діяти за п'ятою статтею, тобто захищати своїх.

"Наступний гарячий період – це кінець серпня-початок вересня. Це початок активної фази виборчої кампанії в США вже безпосередньо. Все тому, що потрібно вибивати США, рвати зв'язок між США та Європою, який і так підвішений заявами Трампа, Маска, частини республіканського істеблішменту про те, що НАТО не потрібно, його потрібно розпустити. І третє – це листопад. 5 листопада вибори, і до січня-лютого поствиборчий період у Сполучених Штатах", – заявив він.

На думку Арестовича, стратегічний задум полягає в тому, щоб влаштувати провокацію гібридну або пряму десь у країнах Балтії, або ще десь, або одразу в декількох місцях. Зокрема, навколо Молдови вже робляться, певні розігрівальні заяви. Але Молдова ще не територія ЄС та НАТО, це як "розмотування сил".

"Польща та Румунія є основними державами-сусідами України, через які йде постачання озброєнь та матеріальних запасів. Їм потрібно, щоб загострилася ситуація насамперед навколо цих двох держав – тому Молдова, тому зернова криза та все інше", – пояснює експерт.

Крім того, за словами Арестовича, є ще умовний сценарій "Нарвської народної республіки" – наприклад, "у Нарві замайорить прапор "народної республіки" і водночас вони кажуть – усе, ми тепер незалежні, і референдум у нас за приєднання до Росії".

Експерт припускає можливість тяжкої політичної кризи в НАТО.

"Що робитиме Естонія? Що робитиме НАТО? Нічого. У них почнеться найважча політична криза, тому що брати місто назад з 96% російського населення, та ще якщо на кордоні стоятиме 50 тисяч російського війська та 400 танків, літаки літатимуть у небі – я думаю, що вони не зможуть, а якщо зможуть, це тим більше спровокує кризу захисту російськомовного населення, причому НАТО буде винним – так це буде подано російською пропагандою. Половина громадян НАТО, якщо не більше, скаже – нафіга ми туди взагалі сунулись? За принципом Криму – якщо там суцільні росіяни, то віддайте його. Навіщо за це воювати, не зрозуміє португалець, іспанець, данець, француз. В НАТО розпочинається криза, тому що є ситуація агресії проти НАТО, а п'ята стаття не задіяна", – зазначив він. зазначив він.

Арестович згадав і роль Дональда Трампа у всій цій ситуації.

"Все це буде зіграно в розпасування з Трампом – не тому, що Трамп американський шпигун, а тому, що ситуативно збігаються інтереси. Логіка Трампа така: безпека Європи – це справа рук самої Європи, за Штатами – глобальна безпека", – резюмував він.

Нагадаємо, на думку експерта Німецької ради з міжнародних відносин доктора Штефана Майстера, Росія нападе на НАТО у разі, якщо Альянс не зможе стримати Москву, або якщо у РФ складеться враження, що країни-члени блоку не хочуть захищатися. Зокрема, свою роль у цьому контексті може зіграти перемога на президентських виборах у США Дональда Трампа.