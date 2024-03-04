Ядерний ультиматум Росії: Арестович розповів, яким він може бути

Олексій Арестович зазначив, що Захід не замислюється над тим, що якщо РФ завоює Україну, Росія не зупиниться, а стане тільки сильнішою.

Колишній радник Офісу президента, військовий експерт Олексій Арестович розповів, яким може бути ядерний ультиматум Росії.

Про це Арестович заявив в інтерв'ю Василю Голованова.

"Що таке ядерний ультиматум? Карибська криза-2 – та сама логіка. Хрущов був готовий ударити по США ядерними ракетами, просто у нього не було міжконтинентальних ракет, він приволік їх на Кубу. І розпочати ядерну війну. Сторони пішли на поступки. Мудре рішення Кеннеді полягало в тому, щоб не віддати Кубу Совєтам, залишити її під впливом Кастро. Нагадую – перед цим вони висаджували десант, намагалися забрати. Що таке Куба для американців? Це майже як Бровари для киян. Це неформально був 53-й штат США, і там було безліч інвестицій, вони їздили туди розважатися", – зазначив він.

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На думку Арестовича, по Україні, яка не за 100 км від території США, РФ ухвалить "мудре рішення" набагато швидше.

"Ультиматум буде такий самий – ядерний удар по Зміїному тактичною ядерною зброєю, демонстраційний. Наступний – по прикордонному переходу між Польщею та Україною або Румунією та Україною, де йдуть озброєння та військова техніка. Наступний – по Жешуву, по базі, де сідають американські літаки", – зазначив він.

Олексій Арестович назвав умову, яка б могла зупинити Росію.

"Наступне — так, починаємо ядерну війну, якщо хочете, давайте. Як вони там говорили? Ми згоримо в ядерному попелі і ви з нами, тільки ми потрапимо до раю, а ви куди? І що вони робитимуть тоді? У кого знайдуться яйця, щоб сказати – о'кей, ядерна війна так ядерна війна, стадіон так стадіон. Що й могло б тільки зупинити росіян. Відповіддю на цю невизначеність може бути лише максимальне підняття ставок", – пояснив він.

Підсумовуючи, військовий експерт зазначив, що Захід чомусь не замислюється над тим, що якщо РФ завоює Україну, Росія не зупиниться, а стане тільки сильнішою.

"Я як уявлю, що західному обивателю сказали, що зараз ваші кафе, ваші кінофестивалі, ваші комп'ютерні ігри – зараз все це згорить у ядерному попелі через питання, чия Херсонська область... Знаєш, що скажуть нам західні обивателі – та йдіть заберіть хоч усю Україну. А ось думка про те, що коли заберуть усю Україну, тоді не зупиняться, тільки стануть сильнішими, їм на думку не спадає", – резюмував Арестович.

Нагадаємо, Олексій Арестович не виключає варіант, що Росія може напасти на Європу. Він назвав три основні етапи можливої ескалації.

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