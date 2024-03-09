Мужчина магнитом вытащил из реки меч викингов, но нажил себе проблем

Тревор Пенни наткнулся на меч викингов, исследуя реку Червелл в Оксфордшире. Сначала он ожидал обнаружить обычный металлический мусор, но удивился, когда его магнит поймал не обычный металлолом, а реликвию прошлого, датируемую примерно 850 годом нашей эры.

Об этом пишет Ancient Origins.

"Это действительно было удивительно — это самая старая вещь, найденная в этом графстве с помощью магнита", — поделился Пенни.

Эта эпоха насыщена значительными беспорядками и решающими битвами, в частности, набег викингов под Плимутом и их дальнейшее поражение от англосаксонских войск под предводительством короля Вессекса Этельвульфа и его сына Этельстана.

Однако Пенни столкнулся с юридическими проблемами, связанными с законностью отлова с помощью магнитов в этой местности и правом собственности на находку. Спор с землевладельцем и речным фондом, не позволяющим ловить рыбу на магниты, осложнил ситуацию. Однако решение удалось найти, поскольку Пенни согласился передать меч музею.

Напомним, в Польше обнаружили древний меч в реке Висла. Находка произошла во время плановых дноуглубительных работ на пристани для яхт.

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