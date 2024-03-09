Чоловік магнітом витяг з річки меч вікінгів, але нажив собі проблем

Тревор Пенні натрапив на меч вікінгів, досліджуючи річку Червелл в Оксфордширі. Спочатку він очікував виявити звичайне металеве сміття, але здивувався, коли його магніт зловив не звичайний металолом, а реліквію минулого, що датується приблизно 850 роком нашої ери.

Про це пише Ancient Origins.

"Це справді було дивовижно — це найстаріша річ, знайдена в цьому графстві за допомогою магніту", — поділився Пенні.

Ця епоха насичена значними заворушеннями та вирішальними битвами, зокрема набіг вікінгів під Плімутом та їхню подальшу поразку від англосаксонських військ під проводом короля Вессексу Етельвульфа та його сина Етельстана.

Однак Пенні зіткнувся з юридичними проблемами, пов'язаними із законністю вилову за допомогою магнітів у цій місцевості та правом власності на знахідку. Суперечка із землевласником та річковим фондом, який не дозволяє ловити рибу на магніти, ускладнила ситуацію. Однак рішення вдалося знайти, оскільки Пенні погодився передати меч до музею.

Нагадаємо, у Польщі виявили стародавній меч у річці Вісла. Знахідка сталася під час планових днопоглиблювальних робіт на пристані для яхт.

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