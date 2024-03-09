Зірка "Шоу довгоносиків" Віктор Андрієнко приголомшив, чому закрили проєкт

Український актор, режисер та гуморист Віктор Андрієнко відповів, чому насправді закрили популярний проєкт кінця 90-х "Шоу довгоносиків".

Як розповів артист в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці", вважається, що один і той самий акторський колектив не може існувати п'ять років. Вони ж протрималися близько восьми. Утім, це саме тому, що "Шоу довгоносиків" змінили на "Мамаду" і так далі.

"Як постійно нам казав другий режисер Юра Хоменко, не може колектив жити п'ять років. А ми поміняли "Довгоносиків" на "Мамаду" і прожили від 1996 до 2003 року. Чому ми прожили? Бо поміняли! Оця зміна – вона якось тримала нас", - пояснив актор.

Кадри з проєкту "Шоу довгоносиків"

Андрієнко зазначив, що "Шоу довгоносиків" закрили, бо вже все зіграли, що могли та хотіли показати. Творці вирішили, що найкращим рішенням буде завершити проєкт, хоча він і був шалено популярним.

"Ми розуміли, що ми самі прийняли рішення, що треба йти. Не тому, що ми полаялися між собою, у нас нормальні були стосунки. Ми зрозуміли, що зіграли все, що знали. У нас не дім клоунів, вони 25 років грають одну й ту ж виставу. Ми зіграли все, що могли, і прийняли рішення, що йдемо", - додав артист.

Віктор Андрієнко / Фото: скриншот з відео

Зазначимо, "Шоу довгоносиків" – популярний гумористичний телесеріал, що виходив на екрани від 1996 року до 1999-го. Усього було знято 70 епізодів. Утім, 1998 року шоу несподівано закрили. Як пояснили творці, вони не хотіли втрачати якість проєкту через брак нових ідей.

Нагадаємо, раніше Віктор Андрієнко шокував, як гурт "ТІК" обманом заманив його перед виборами в агітаційний кліп.

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