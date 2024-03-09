Як намагалися вбити Зеленського: подробиці про замахи на президента

По його голову відправляли кадировців та елітних спецпризначенців Росії, біля його кортежу влучила російська балістична ракета. Йдеться про українського президента. Сам Володимир Зеленський зізнався: всі спроби росіян його вбити вже навіть не може порахувати.

Що відомо про всі ці намагання ліквідувати лідера України - у матеріалі Вікторія Гнатюк.

Скільки разів намагалися вбити Зеленського

Його не раз намагалися ліквідувати, під час вже повномасштабного вторгнення і навіть до вони пробиралися у Київ, аби вбити українського президента. Сам Зеленський в одному з інтерв’ю зізнався, скільки було таких спроб - він вже не рахує.

"Перший випадок був дуже цікавий… люди не знають, що з цим робити, і це виглядає дуже страшно, як Covid. А потім – це просто розвіддані, які розповідають, що ще одна група прибула до України, щоб спробувати скоїти замах. Після п’ятої спроби мені було вже не цікаво", - йдеться у повідомленні.

Замахи на початку війни

Один із помічників Зеленського інкогніто розповів, що лише протягом перших кількох тижнів повномасштабної війни на нього було скоєно щонайменше з десяток замахів. Перший – вже 24 лютого. Тоді для ліквідації Зеленського у Києві десантувався цілий російський спецзагон. Однак охорона президента загородила офіс імпровізованими барикадами та шматками фанери, а найближчим помічникам видали зброю та бронежилети для оборони та захисту президента.

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До слова, саме тоді прозвучала відома на весь світ заява Зеленського. Адже у день замаху британські та американські чиновники, у тому числі, президент США Джо Байден, запропонували вивезти президента з української столиці через побоювання, що Київ може бути захоплений, але Зеленський на це відповів вже легендарною фразою: "Мені потрібна зброя, а не таксі".

Спроби кадирівців

Вже 26 лютого у ГУР повідомили, що по голову президента відправили елітну групу кадировців, ті отримали наказ вбити Зеленського від глави чечні Рамзана Кадирова, а той в своєю чергою отримав цю вказівку особисто від Путіна. Після розвідки з використанням БПЛА, Збройні сили України завдали удар по двох локаціях кадировців у районі Гостомеля, внаслідок якого, за інформацією Генштабу ЗСУ, загинув і близький до самого Кадирова командир 141-го моторизованого полку Росгвардії Чечні Магомед Тушаєв.

Спроби ГРУ РФ і ПВК “Вагнер”

Також нещодавно стало відомо, що крім кадировців, готувати замах на Зеленського за кілька місяців до вторгнення почала ще одна група. Там вихвалялися, що проведуть “найкрасивішу” спецоперацію і цим закінчать війну. Займалося цим Головне розвідувальне управління Генерального штабу Збройних сил Росії. Плани кремля розсекретив міжнародний журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв.

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Він заявив, що ще до вторгнення на базі ГРУ РФ був створений, так званий, “клон” ПВК “Вагнер”, який і мав скоїти замах. Тоді московським спецпризначенцям таки вдалося проникнути в столицю, просто в урядовий квартал. Завдання у них було очевидне - в годину “X” зі зброєю на перевіс знищити політичне керівництво України, викликавши хаос у державі.

До слова, для цього вони прилетіли з Африки ще за п'ять тижнів до війни з цієї “місією” в обмін на приємний фінансовий бонус. Так, понад 400 російських найманців опинилися в Києві для виконання наказу Кремля вбити президента Володимира Зеленського та уряд і підготувати ґрунт для того, щоб Москва взяла під контроль. Тим часом, розслідувачі Bellingcat стверджують, що їм вдалося вистежити грушників та прослухати всі їхні розмови. Схоже, росіяни у чомусь прорахувались і були вимушені місяцями переховуватись в Україні.

За даними журналіста, принаймні частину російських диверсантів українцям вдалося викрити та знищити, утім не всіх. Грозєв каже, що в Росії виявилось не так багато спеціалістів, які могли здійснити таку масштабну операцію, тож задіяли до цього буквально всіх. Серед грушників, які збирались вбити Зеленського, нібито були відомі всім так звані Петров і Боширов.

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Раніше розслідувачі звинуватили цих двох грушників, справжні імена яких - Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін, в отруєнні колишнього офіцера російської розвідки Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в британському Солсбері. Це трапилося 2018 року.

Ті ж із росіян, кому вдалося врятуватися, наразі перебувають у російському тилу і беруть участь у війні з Україною дистанційно, але є й ті, хто досі продовжує час від часу проникати до Українуи, аби спробувати завершити розпочате. Імена цих покидьків уже незабаром будуть опубліковані! Грозєв пообіцяв завершити розслідування вже в найближчі тижні, тож чекаємо на подробиці.

Втім, варто зазначити, що достеменно перевірити та підтвердити слова Христо Грозєва наразі неможливо, українська влада його заяви поки ніяк не прокоментувала. Утім, команда Грозєва давно відома у всьому світі, зокрема і гучними викриттями московських спецслужб.

Саме Bellingcat на чолі з Грозєвим опублікували детальні розслідування щодо збиття російськими терористами Малазійського боїнга емейч-17 у небі над Донбасом 2014 року, отруєння родини Скрипалів у Британії, підривів українських військових складів в Ічні та Балаклії в 2018-му та 2019 роках, а також саме вони допомогли російському опозиціонеру Навальному викрити тих, хто намагався його отруїти “Новачком”. Звісно, що у всіх вИпадках вуха стирчали просто з Кремля.

Вбити Зеленського намагалися ще до президентства

Крім того, російські спецпризначенці намагалися вбити Зеленського й ще задовго до повномасштабної війни, й навіть до того, як він став президентом, розповів колишній керівник кримінальної розвідки України Валерій Кур в інтерв'ю "24 каналу".

За його словами, перший замах на Зеленського готувався ще під час його кар'єри коміка. Тоді за планами ліквідації українського артиста знову стояв правитель Чечні Рамзан Кадиров. Не припинилися ці спроби і відразу після того як Зеленський став главою держави. За словами Кура, нові намагання ліквідувати Зеленського здійснювалися вже після того, як він відмовився виконувати "Мінські угоди" в російській інтерпретації.

Що каже Буданов

За словами Кура, всі замахи на Зеленського виявилися невдалими, тому що в цьому вся суть путінського режиму – скрізь спецслужби, але всі вони – блеф. Втім, навіть керівник ГУР Буданов раніше розповідав, що насправді спецоперації були досить серйозні.

"Кілька разів вони всерйоз готували певні операції: дуже всерйоз, ретельно готували, підготовчі заходи проводили. Зрештою ви бачите, що українські служби працюють досі ефективно, оскільки цього не сталося"

Що відомо про “свіжі” замахи

Один із останніх замахів готувався у серпні минулого року. Тоді росіяни задумали усунути президента під час однієї з поїздок Зеленського до Миколаєва. Росіяни планували завдати авіаудар по південному мосту, яким, ймовірно, мав пересуватися Зеленський.

А ось вже зі свіжого: удар по Одесі балістичними ракетами 6 березня - саме у той день, коли до міста приїхав Зеленський, аби зустрітися з грецькою делегацією на чолі з прем’єром Кіріакосом Міцотакісом. Спроба, на щастя, знову невдала, все, чого домоглися росіяни - показали міжнародникам своє справжнє обличчя.

"Ми були з прем’єр-міністром Греції, це був його офіційний візит в Одесу, і ми були в порту, і так, в трьохста-чотирьохста метрах, був удар балістичної ракети. Ну, ракета дуже швидко прийшла, сирена, вона почала працювати, але дуже коротко, тому що удар, ми розуміємо, йшов з тимчасово окупованого Криму і тому дуже швидко не вдалося командам зреагувати. Я не знаю, по кому був цей удар. У будь-якому випадку, це якщо чесно, щось неймовірне, коли в нас прем’єр-міністр іншої держави, я вже не говорю про себе, просто про якусь повагу до лідерів інших держав, та просто до людей інших держав", - сказав Зеленський.

Як відреагував грецький прем’єр-міністр

Прем'єр-міністр Греції також прокоментував ракетний удар по Одесі. Він зазначив, що в делегації вже не було часу піти до укриття, адже від сирени до вибухів минули лічені секунди. Ракета вдарила за кількасот метрів від кортежу делегацій, де був і Зеленський.

Що відомо про атаку 6 березня

Втім, під час цієї атаки, на жаль, постраждали місцеві, не обійшлося і без жертв, чергова російська ракета забрала 6 березня життя ще 5 одеситів. Водночас у Силах оборони Півдня цю атаку із візитом Зеленського не пов’язують, адже місто під обстрілами чи не щодня.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів про ракетний удар, якого Росія завдала по порту Одеси, де глава держави перебував разом з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

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