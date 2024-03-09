Как пытались убить Зеленского: подробности о покушениях на президента

Только в течение первых нескольких недель полномасштабной войны на него было совершено по меньшей мере десяток покушений.

За его голову отправляли кадыровцев и элитных спецназовцев России, возле его кортежа попала российская баллистическая ракета. Речь идет об украинском президенте. Сам Владимир Зеленский признался: все попытки россиян его убить даже не может посчитать.

Что известно обо всех этих попытках ликвидировать лидера Украины – в материале Виктория Гнатюк.

Сколько раз пытались убить Зеленского

Его не раз пытались ликвидировать, во время уже полномасштабного вторжения и даже до того, как они пробирались в Киев, чтобы убить украинского президента. Сам Зеленский в одном из интервью признался, сколько было таких попыток – он уже не считает.

"Первый случай был очень интересный… люди не знают, что с этим делать, и это выглядит очень страшно, как Covid. А потом – это просто разведданные, которые рассказывают, что еще одна группа прибыла в Украину, чтобы попытаться совершить покушение. После п попытки мне было уже не интересно", — говорится в сообщении.

Покушения в начале войны

Один из помощников Зеленского инкогнито рассказал, что только в течение первых нескольких недель полномасштабной войны на него было совершено по меньшей мере десяток покушений. Первый – уже 24 февраля. Тогда для ликвидации Зеленского в Киеве десантировался целый российский спецотряд. Однако охрана президента загородила офис импровизированными баррикадами и кусками фанеры, а ближайшим помощникам выдали оружие и бронежилеты для обороны и защиты президента.

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Кстати, именно тогда прозвучало известное на весь мир заявление Зеленского. Ведь в день покушения британские и американские чиновники, в том числе президент США Джо Байден, предложили вывезти президента из украинской столицы из-за опасений, что Киев может быть захвачен, но Зеленский на это ответил уже легендарной фразой: "Мне нужно оружие, а не такси ".

Попытки кадыровцев

Уже 26 февраля в ГУР сообщили, что за головой президента отправили элитную группу кадыровцев, те получили приказ убить Зеленского от главы чечни Рамзана Кадырова, а тот в свою очередь получил это указание лично от Путина. После разведки с использованием БПЛА, Вооруженные силы Украины нанесли удар по двум локациям кадыровцев в районе Гостомеля, в результате которого, по информации Генштаба ВСУ, погиб и близкий к самому Кадырову командир 141 моторизированного полка Росгвардии Чечни Магомед Тушаев.

Попытки ГРУ РФ и ЧВК "Вагнер"

Также недавно стало известно, что кроме кадыровцев готовить покушение на Зеленского за несколько месяцев до вторжения начала еще одна группа. Там хвастались, что проведут "красивую" спецоперацию и этим закончат войну. Занималось этим Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных Сил России. Планы кремля рассекретил международный журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев.

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Он заявил, что еще до вторжения на базе ГРУ РФ был создан так называемый "клон" ЧВК "Вагнер", который и должен был покушаться. Тогда московским спецназовцам удалось проникнуть в столицу, прямо в правительственный квартал. Задача у них была очевидна — в час X с оружием на перевес уничтожить политическое руководство Украины, вызвав хаос в государстве.

К слову, для этого они прилетели из Африки еще за пять недель до войны с этой миссией в обмен на приятный финансовый бонус. Так, более 400 российских наемников оказались в Киеве для выполнения приказа Кремля убить президента Владимира Зеленского и правительство и подготовить почву для того, чтобы Москва взяла под контроль. Тем временем расследователи Bellingcat утверждают, что им удалось выследить грушников и прослушать все их разговоры. Похоже, россияне в чем-то просчитались и были вынуждены месяцами прятаться в Украине.

По данным журналиста, по крайней мере, часть российских диверсантов украинцам удалось разоблачить и уничтожить, впрочем, не всех. Грозев говорит, что в России оказалось не так много специалистов, которые могли совершить столь масштабную операцию, поэтому задействовали до этого буквально всех. Среди грушников, собиравшихся убить Зеленского, якобы были известны всем так называемые Петров и Боширов.

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Ранее расследователи обвинили этих двух грушников, настоящие имена которых – Анатолий Чепига и Александр Мишкин, в отравлении бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипача и его дочери Юлии в британском Солсбери. Это произошло в 2018 году.

Те же из россиян, кому удалось спастись, находятся в российском тылу и участвуют в войне с Украиной дистанционно, но есть и те, кто до сих пор продолжает время от времени проникать в Украину, чтобы попытаться завершить начатое. Имена этих подонков уже скоро будут опубликованы! Грозев пообещал завершить расследование уже в ближайшие недели, поэтому ждем подробностей.

Впрочем, стоит отметить, что точно проверить и подтвердить слова Христо Грозева пока невозможно, украинские власти его заявления пока никак не прокомментировали. Впрочем, команда Грозева давно известна во всем мире, в том числе и громкими разоблачениями московских спецслужб.

Именно Bellingcat во главе с Грозевым опубликовали подробные расследования относительно сбивания российскими террористами Малайзийского боинга эмейч-17 в небе над Донбассом 2014 года, отравления семьи Скрипачей в Британии, подрывов украинских военных составов в Ичне и Балакле1. они помогли российскому Навальному оппозиционеру разоблачить тех, кто пытался его отравить "Новичком". Конечно, во всех случаях уши торчали прямо из Кремля.

Убить Зеленского пытались еще до президентства

Кроме того, российские спецназовцы пытались убить Зеленского и еще задолго до полномасштабной войны и даже до того, как он стал президентом, рассказал бывший руководитель криминальной разведки Украины Валерий Кур в интервью "24 каналу".

По его словам, первое покушение на Зеленского готовилось еще во время его карьеры комика. Тогда по планам ликвидации украинского артиста снова стоял правитель Чечни Рамзан Кадыров. Не прекратились эти попытки и сразу после того, как Зеленский стал главой государства. По словам Кура, новые попытки ликвидировать Зеленского предпринимались уже после того, как он отказался выполнять "Минские соглашения" в российской интерпретации.

Что говорит Буданов

По словам Буданова, все покушения на Зеленского оказались неудачными, потому что в этом суть путинского режима – везде спецслужбы, но все они – блеф. Впрочем, даже руководитель ГУР Буданов ранее рассказывал, что на самом деле спецоперации были достаточно серьезными.

"Несколько раз они всерьез готовили определенные операции: очень всерьез, тщательно готовили, подготовительные мероприятия проводили. В конце концов, вы видите, что украинские службы работают до сих пор эффективно, поскольку этого не произошло"

Что известно о "свежих" покушениях

Одно из последних покушений готовилось в августе прошлого года. Тогда россияне задумали устранить президента во время одной из поездок Зеленского в Николаев. Россияне планировали нанести авиаудар по южному мосту, по которому, вероятно, должен был передвигаться Зеленский.

А вот уже со свежего: удар по Одессе баллистическими ракетами 6 марта – именно в тот день, когда в город приехал Зеленский, чтобы встретиться с греческой делегацией во главе с премьером Кириакосом Мицотакисом. Попытка, к счастью, снова неудачная, все, чего добились россияне – показали международникам свое истинное лицо.

"Мы были с премьер-министром Греции, это был его официальный визит в Одессу, и мы были в порту, и так, в трехста-четырехста метрах, был удар баллистической ракеты. Ну, ракета очень быстро пришла, сирена, она начала работать, но очень коротко, потому что удар, мы понимаем, шел из временно оккупированного Крыма и поэтому очень быстро не удалось командам среагировать.Я не знаю, по ком был этот удар. когда у нас премьер-министр другого государства, я уже не говорю о себе, просто о каком-то уважении к лидерам других государств, и просто к людям других государств", — сказал Зеленский.

Как отреагировал греческий премьер-министр

Премьер-министр Греции также прокомментировал ракетный удар по Одессе. Он отметил, что у делегации уже не было времени пойти к укрытию, ведь от сирены до взрывов прошли считанные секунды. Ракета ударила в нескольких сотнях метров от кортежа делегаций, где был и Зеленский.

Что известно об атаке 6 марта

Впрочем, во время этой атаки, к сожалению, пострадали местные жители, не обошлось и без жертв, очередная российская ракета унесла 6 марта жизни еще 5 одесситов. В то же время в Силах обороны Юга эту атаку с визитом Зеленского не связывают, ведь город под обстрелами чуть ли не каждый день.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ракетном ударе, который Россия нанесла по порту Одессы, где глава государства находился вместе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

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