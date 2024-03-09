Маск создает конкурента YouTube – миллиардер запустит собственный видеохостинг

Илон Маск представит свой видеохостинг.
Компания Twitter, которая принадлежит Илону Маску, на следующей неделе запустит приложение видеохостинга для смарт-телевизоров Amazon и Samsung.
Об этом сообщает Fortune.
Таким образом, миллиардер и владелец корпорации хочет привлечь аудиторию, чтобы она просматривала видеоролики именно на его платформе, тем самым став конкурентной компанией для YouTube.
По словам одного из представителей компании, являющегося специалистом в сфере социальных медиа, интерфейс новой программы для просмотра видео будет похож на платформу YouTube для телевизоров.
Кроме того, Илон Маск планирует конкурировать с сервисом для онлайн-трансляций Twitch и мессенджером для обмена сообщениями Signal.
Напомним, компанию Маска будут проверять из-за использования Starlink российскими оккупантами.
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