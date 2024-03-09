Медведев скандалит в Telegram сразу после получения алкоголя из Италии — СМИ

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Дмитрий Медведев выступает со злостными заявлениями достаточно регулярно. Возможно, это связано с тем, что его легендарные виноградники не пострадали от санкций, и в Россию продолжает поступать стабильный поток итальянского вина.

Об этом пишет издание The Insider, связывая поставки вина с его постами в Telegram.

По данным журналистов, даже после начала полномасштабного вторжения Дмитрий Медведев продолжал получать вино из итальянских виноделий. Так, по данным ImportGenius, вина Fattoria della Aiola прибыли в Россию 17 июня 2022 года. Товар доставила из Латвии компания Wellman Logistics, а получателем стало ООО "Рю де Вин", которое по цепочке принадлежит АО "Скорый берег". Основателем этой компании был подконтрольный Медведеву фонд "Соцгоспроект".

Дмитрий Медведев и Владимир Путин / Фото: Associated Press

Тосканскую винодельню Fattoria della Aiola ФБК впервые связали с Дмитрием Медведевым в 2017 году. На тот момент бизнес в Италии был зарегистрирован на кипрский офшор Furcina LTD, он принадлежал Илье Елисееву (однокласснику, доверенному лицу и лучшему другу Медведеву). Пока структура собственности Fattoria Della Aiola Societa Agricola A Rl (Италия) меняется. Вместо кипрского офшора появился другой, но часть акций принадлежит непосредственно Елисееву, уверено издание.

"На днях Дмитрий Медведев снова оказался в центре публичного внимания и снова в связи с высказываниями, вызывающими непреодолимое чувство стыда и неудобства при бывшем президенте. В синем френче в стиле Ангелы Меркель он выступил перед участниками Всемирного фестиваля молодежи и, кроме прочего, называл европейцев рабами и животными, сопровождая это "фотожабами" с обезображенными лицами европейских лидеров из своего Telegram-канала", — говорится в материале.

А через два дня после прибытия итальянского вина Медведев в Telegram предусмотрел гибель ЕС, назвав главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен "тетей".

Следующий груз из итальянской винодельни Медведева прибыл в Россию через месяц, 18 июля. Отправителем груза была компания SIA Lion Wine, а получателем – московская компания Lion Wine. Бутылки были ввезены под видом "образцов".

"Неизвестно, участвовал ли в пробах сам винодел Медведев, но через несколько дней после того, как бутылки пересекли границу, он пишет пост с перечнем "грехов" Запада, в котором использует такие выражения, как "европейские дураки", "дедушка с деменцией "(о президенте США, а не о том, что вы могли подумать), "городские сумасшедшие" (о руководстве ЕС)", — говорится в расследовании.

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