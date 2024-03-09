Вместе с Залужным с военной службы уволили Шаптала – СМИ

Вслед за экс-головкомом Валерием Залужным с военной службы уволили и начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Сергея Шаптала.

Генерал Валерий Залужный и генерал-лейтенант Сергей Шаптал уволены с военной службы по состоянию здоровья.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на своего собеседника в Министерстве обороны.

Издание отмечает, что два независимых друг от друга источника в МОУ проинформировали, что Залужный и Шаптала уволены по заключению ВЛК о непригодности к военной службе с изъятием из военного учета.

Напомним, ранее издание ZN.UA со ссылкой на собственные источники сообщило, что экс-головнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный, зимой прошел ВВК, где был признан непригодным для военной службы.

8 марта президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании. По словам Зеленского, Залужный сам избрал для себя дипломатическое направление дальнейшей работы.

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