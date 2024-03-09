Залужный прошел ВВК, где был признан непригодным – СМИ

По информации издания ZN.UA, Валерий Залужный после освобождения от должности главкома ВСУ прошел военно-врачебную комиссию, где был признан непригодным

Эксголовнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный зимой прошел ВВК, где был признан непригодным для военной службы.

Об этом пишет издание ZN.UA со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, Залужный еще в феврале написал рапорт об увольнении с военной службы.

Отмечается, что после освобождения от должности главка ВСУ решением президента Залужный был выведен в распоряжение министра обороны. Однако другой военной должности генералу якобы не предложили.

"При этих условиях генерал Залужный принял решение уволиться с военной службы, чтобы иметь возможность и право заняться другим делом. Подписал ли рапорт министр обороны после объявления президентом намерения направить Валерия Залужного послом в Лондон — неизвестно", — пишет ZN.UA.

Напомним, что 8 марта президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании.

По словам Зеленского, Залужный сам избрал для себя дипломатическое направление дальнейшей работы.

8 февраля президент Владимир Зеленский назначил новым главнокомандующим ВСУ генерала Александра Сырского, уволив предыдущего главкома Валерия Залужного.

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