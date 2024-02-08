Зеленский назначил Сырского новым главкомом ВСУ

Президент Владимир Зеленский назначил новым главнокомандующим ВСУ генерала Александра Сырского.

Об этом глава государства сообщил в своем традиционном видеообращении.

По словам президента, с сегодняшнего дня к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда.

"Я хочу, чтобы видение войны было единственным и у наших воинов в Роботином или Авдеевке, и в Генеральном штабе и на Ставке. Я провел десятки разговоров с командирами разного уровня. В частности, сегодня говорил с бригадными генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком. и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским. Все они рассматриваются на руководящие должности в армии и будут служить под руководством наиболее опытного украинского командующего", – сказал Зеленский.

Таким командующим президент назвал генерала Александра Сырского и именно его глава государства назначил главнокомандующим Вооруженными Силами Украины.

По словам Зеленского, у Сырского есть успешный опыт защиты – провел Киевскую оборонную операцию, и успешный опыт наступления – Харьковской освободительной операции.

В то же время президент поблагодарил генерала Валерия Залужного за два года защиты.

"Я предложил генералу Залужному быть и дальше вместе в команде Украинского государства. Буду благодарен за его согласие", — добавил он.

Напомним, что сегодня, 8 февраля, после недели слухов и предположений президент Зеленский отправил главкома ВСУ Залужного в отставку.

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