Зеленский отправил Залужного в отставку

Валерий Залужный выразил благодарность всем, кто был рядом – команде Генерального штаба, Министерства обороны, президенту Украины.

В четверг, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Об этом сообщил глава государства.

"Встретился с генералом Валерием Залужным. Поблагодарил за два года защиты Украины... Обсудили также, кто может быть в обновленном руководстве Вооруженных Сил Украины. Время для такого обновления – именно сейчас. Предложил Валерию Федоровичу и дальше быть в команде", — сообщил президент .

Свою встречу с президентом также прокомментировал сам Валерий Залужный, сообщив, что у них состоялся "важный и серьезный разговор".

"Принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии", — отметил он.

Также читайте Зеленский принял окончательное решение: когда Залужный уйдет в отставку и кто его заменит

Валерий Залужный также подчеркнул, что стоящие перед армией 2022 года задачи отличались от задач 2024 года. “Поэтому все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям тоже. Чтобы победить тоже вместе”, – подчеркнул он.

Валерий Залужный выразил благодарность всем, кто был рядом – команде Генерального штаба, Министерства обороны, президенту Украины.

"Я горжусь каждым и каждой в Вооруженных Силах Украины, которые защищают будущее наших детей. Все солдаты, сержанты и офицеры. Склоняю голову перед всеми, кто отдал свою жизнь за Украину и свободу. Помним и отомстим за всех. Украинцы обязательно победят”, – заверил он.

Напомним, в понедельник, 5 февраля, президент Владимир Зеленский впервые публично прокомментировал возможность увольнения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Читайте также: