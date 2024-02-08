Зеленський відправив Залужного у відставку

Валерій Залужний висловив вдячність усіх, хто був поруч - команді Генерального штабу, Міністерства оборони, президенту України.

У четвер, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про це повідомив очільник держави.

"Зустрівся з генералом Валерієм Залужним. Подякував за два роки захисту України... Обговорили також, хто може бути в оновленому керівництві Збройних Сил України. Час для такого оновлення – саме зараз. Запропонував Валерію Федоровичу й надалі бути в команді", - повідомив президент.

Свою зустріч із президентом також прокоментував сам Валерій Залужний, повідомивши, що у них відбулася “важлива та серйозна розмова”.

“Прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії”, - зазначив він.

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Валерій Залужний також наголосив, що завдання, які стояли перед армією 2022 року, відрізнялися від завдань 2024 року. “Тому усі повинні змінитись та адаптуватись до нових реалій також. Щоб перемогти теж разом”, - підкреслив він.

Валерій Залужний висловив вдячність усіх, хто був поруч - команді Генерального штабу, Міністерства оборони, президенту України.

“Я пишаюсь кожним та кожною в Збройних Силах України, які захищають майбутнє наших дітей. Усіма солдатами, сержантами та офіцерами. Схиляю голову перед усіма, хто віддав своє життя за Україну і свободу. Пам’ятаємо і помстимося за всіх. Українці обовʼязково переможуть”, - запевнив він.

Нагадаємо, у понеділок, 5 лютого, президент Володимир Зеленський вперше публічно прокоментував можливість звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

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