Россияне ищут будущих операторов дронов на ТОТ: что известно

Враг демонстрирует очередное нарушение международного права.
В Мариуполе россияне открыли центр подготовки операторов дронов. Жители захваченных регионов Донбасса призывают проходить курсы, чтобы затем подписать контракт с армией РФ.
Об этом пишет ЦНС.
"Таким образом враг еще раз нарушает международное право, которое запрещает вербовку населения оккупированных территорий на войну против Родины", — подчеркнули в подполье.
Там в очередной раз отмечают: все инструкторы и участники курсов автоматически становятся законными целями для Сил обороны Украины. Именно поэтому не следует приобщаться к инициативе врага, чтобы не стать жертвой его безумных стремлений.
Ранее речь шла о том, что на временно оккупированных территориях россияне продолжают разворачивать милитаристские ячейки для украинских детей. Создание такого "клуба" уже анонсировали гауляйтеры на Запорожье.
Читайте также: