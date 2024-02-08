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Россияне ищут будущих операторов дронов на ТОТ: что известно

Россияне ищут будущих операторов дронов на ТОТ: что известно

Россияне ищут будущих операторов дронов на ВТО / Фото: Центр национального сопротивления

Враг демонстрирует очередное нарушение международного права.

В Мариуполе россияне открыли центр подготовки операторов дронов. Жители захваченных регионов Донбасса призывают проходить курсы, чтобы затем подписать контракт с армией РФ.

Об этом пишет ЦНС.

"Таким образом враг еще раз нарушает международное право, которое запрещает вербовку населения оккупированных территорий на войну против Родины", — подчеркнули в подполье.

Там в очередной раз отмечают: все инструкторы и участники курсов автоматически становятся законными целями для Сил обороны Украины. Именно поэтому не следует приобщаться к инициативе врага, чтобы не стать жертвой его безумных стремлений.

Ранее речь шла о том, что на временно оккупированных территориях россияне продолжают разворачивать милитаристские ячейки для украинских детей. Создание такого "клуба" уже анонсировали гауляйтеры на Запорожье.

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