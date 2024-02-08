Анна Тринчер раскритиковала поведение украинцев за границей

Украинская певица и блогерша Анна Тринчер возмутилась поведением украинцев за рубежом.

К слову, исполнительница недавно вернулась с Бали. В своем Instagram артистка поделилась, что за границей заметила неприятную закономерность в поведении украинцев. Певица обратила внимание, что много ее сограждан, несмотря на развязанную Россией войну в Украине, дружат с россиянами и помогают им.

Анну Тринчер это очень сильно возмутило, ведь страна-агрессор Россия ежедневно враждебно обстреливает украинские земли и убивает невинных людей. Артистка убеждена, что просто недопустимо дружить с гражданами той страны, которая враждебно вторглась в Украину и натворила здесь немало бед.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Вот что хочется сказать касательно украинцев за границей. Украинцы за границей легитимизируют россиян. Они с ними общаются, помогают, дружат с ними, работают, спят, строят отношения. Потом, возвращаясь домой, получают в свои дома российские ракеты. Такая суровая правда. Надеюсь, кто-нибудь посмотрит, найдет в своем рассказе себя и сделает выводы", — возмутилась артистка.

Напомним, недавно певица Злата Огневич критиковала тех украинцев, которые продолжают потреблять российский контент. Исполнительница напомнила, что с каждого прослушивания российский артист получает заработок, определенный процент с которого потом идет на налоги, которые в том числе тратятся на ведение войны против Украины.

Читайте также: