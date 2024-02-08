Елена Кравец ответила, вернется ли в "Квартал 95"

Украинская ведущая и актриса Елена Кравец ответила, вернется ли в Студию "Квартал 95".

Знаменитость ушла из команды юмористического проекта осенью 2022 года. Как объяснила артистка в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці", она приняла такое решение, потому что хотела развиваться самостоятельно. Кроме того, именно тогда Кравец стала ведущей проекта "Тихий вечер", так что не могла совмещать сразу две работы.

Елена Кравец

"Паузы уже нет, я пошла. Как начался "Тихий вечер" осенью 2022 года, то я уже и ушла. Я понимала, что я не могу работать и там, и там. Меня уже тянуло на свою самостоятельную дорогу, на какую-то, которую я сама себе прокладываю. Мне уже этого хотелось", — объяснила актриса.

Елена Кравец также поделилась, что команда проекта с пониманием отнеслась к ее решению. Сейчас артистка поддерживает связь с участниками "Квартала 95", но возвращаться не планирует.

Елена Кравец с актерами "Квартала 95" / Фото: Пресс-служба студии "Квартал 95"

"Я очень благодарна ребятам, что они с пониманием к этому отнеслись, поэтому мы не хлопали дверью. Иногда сейчас общаемся, очень редко, но мы на связи", — добавила актриса.

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