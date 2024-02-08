Олена Кравець відповіла, чи повернеться до "Кварталу 95"

Українська ведуча та акторка Олена Кравець відповіла, чи повернеться до Студії "Квартал 95".

Знаменитість пішла з команди гумористичного проєкту восени 2022 року. Як пояснила артистка в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці", вона прийняла таке рішення, адже хотіла розвиватися самостійно. Окрім того, саме тоді Кравець стала ведучою проєкту "Тихий вечір", тож не могла поєднувати одразу дві роботи.

Олена Кравець

"Паузи вже немає, я пішла. Як почався "Тихий вечір" восени 2022 року, то я вже й пішла. Я розуміла, що я не можу працювати і там, і там. Мене вже тягнуло на свою самостійну дорогу, на якусь таку, яку я сама собі прокладаю. Мені вже цього хотілося", - пояснила акторка.

Олена Кравець також поділилася, що команда проєкту з розумінням поставилася до її рішення. Зараз артистка підтримує зв'язок з учасниками "Кварталу 95", але повертатися не планує.

Олена Кравець з акторами "Кварталу 95" / Фото: Пресслужба студії "Квартал 95"

"Я дуже вдячна хлопцям, що вони з розумінням до цього поставилися, тому ми не грюкали дверима. Іноді зараз спілкуємося, дуже рідко, але ми на зв'язку", - додала акторка.

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