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Олена Кравець відповіла, чи повернеться до "Кварталу 95"

Олена Кравець відповіла, чи повернеться до "Кварталу 95"

Олена Кравець / Фото: instagram.com/lennykravets

Також акторка пояснила, чому вирішила восени 2022 року піти з проєкту.

Українська ведуча та акторка Олена Кравець відповіла, чи повернеться до Студії "Квартал 95".

Знаменитість пішла з команди гумористичного проєкту восени 2022 року. Як пояснила артистка в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці", вона прийняла таке рішення, адже хотіла розвиватися самостійно. Окрім того, саме тоді Кравець стала ведучою проєкту "Тихий вечір", тож не могла поєднувати одразу дві роботи.

Олена Кравець / ©
Олена Кравець

"Паузи вже немає, я пішла. Як почався "Тихий вечір" восени 2022 року, то я вже й пішла. Я розуміла, що я не можу працювати і там, і там. Мене вже тягнуло на свою самостійну дорогу, на якусь таку, яку я сама собі прокладаю. Мені вже цього хотілося", - пояснила акторка.

Олена Кравець також поділилася, що команда проєкту з розумінням поставилася до її рішення. Зараз артистка підтримує зв'язок з учасниками "Кварталу 95", але повертатися не планує.

Олена Кравець з акторами
Олена Кравець з акторами "Кварталу 95" / Фото: Пресслужба студії "Квартал 95"

"Я дуже вдячна хлопцям, що вони з розумінням до цього поставилися, тому ми не грюкали дверима. Іноді зараз спілкуємося, дуже рідко, але ми на зв'язку", - додала акторка.

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