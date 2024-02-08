Відставка Валерія Залужного: все про шлях “залізного генерала”

Він стояв на чолі армії, успіхами якої захоплюються у всьому світі.

Західні ЗМІ нарекли його “залізним генералом” — він мужній, стриманий, далекоглядний та мудрий, уникає публічності та займається своєю безпосередньою роботою.

Саме під його керівництвом українські воїни змогли відстояти Київ, Чернігів, Суми та інші міста, на які зазіхав ворог.

Він стояв на чолі армії, успіхами якої захоплюються у всьому світі.

Новини про можливу відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного не так давно сколихнули Україну. І ось чутки досягли апогею — у четвер, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про шлях Валерія Залужного та його заслуги.

Дитяча мрія, що стала реальністю

Валерій Залужний народився у Новограді-Волинському (зараз — Звягель) на Житомирщині. Це представник українських вищих офіцерів, які вже не проходили військові навчальні заклади Радянській армії. Як розповідав сам генерал, замислюватися про військове майбутнє він почав з раннього віку.

Валерій Залужний / Фото: Фото з соціальних мереж

У 1990-х Валерій Залужний навчався в Одеському вищому об'єднаному командному училищі й служив у ЗСУ на різних посадах — від командира взводу до командира батальйону.

Валерій Залужний / Фото: Фото з соціальних мереж

Пізніше був начальником штабу 24-ї бригади, а у 2009 році став командиром 51-ї механізованої бригади. Учасник бойових дій на Донбасі.

Перший головком, який не служив у радянській армії

Шлях у військовій сфері Залужний розпочав вже за часів незалежності України, на відміну від великої кількості українських воєначальників, які служили ще при СРСР.

Валерій Федорович пройшов усі ступені кар'єри військового. Після закінчення училища в Одесі він був призначений начальником штабу і першим заступником 24-ої окремої механізованої бригади в Яворові Львівської області.

З 2009 по 2012 командував 51-ою окремою механізованою бригадою.

Війна з Росією для Залужного розпочалася у 2014 році. У липні його призначили заступником командира сектору “С” на Донеччині.

“Для мене війна почалася в середині липня 2014 року, з призначенням заступником командира сектора “С”, який формувався на Донеччині. Відтоді керував майже всіма угрупованнями, які там створювали. Дійшов аж до начальника штабу Об'єднаних сил”, — розповідав генерал Залужний в інтерв'ю “Армія Inform”.

Керував майже всіма створеними на Донбасі військовими формуваннями. У 2018-2019 був першим заступником командувача Об'єднаних Сил — начальником штабу ООС.

Залужний командував батальйоном у боях під Дебальцевим. Під час його перебування на посаді ЗСУ звільнили селище Південне біля підконтрольної російським окупантам Горлівки та просунулися вперед поблизу Волновахи.

З отриманням звання генерал-майора у 2017 не поспішав переводитися на штабні посади і продовжував роботу, зокрема, на передовій.

Залужний має досвід служби на командних посадах у всіх оперативних командуваннях Сухопутних військ ЗСУ:

ОК “Схід” — начальник управління бойової підготовки — заступник командувача військ з бойової підготовки (2015-2016);

ОК “Південь” — заступник командувача військ (2016-2017);

ОК “Захід” — начальник штабу — перший замкомандувача (2017-2018);

ОК “Північ” — командувач військ (2019-2021).

У 2021 році Валерій Залужний був призначений Головнокомандувачем Збройних Сил України. Він змінив на посаді генерал-полковника Руслана Хомчака.

4 березня 2022 року указом президента йому було присвоєно звання генерала ЗСУ (вище військове звання).

Новатор в армії

Залужний є прихильником стандартів НАТО, тому після призначення головнокомандувачем ЗСУ заявив, що його мета — трансформація українських збройних сил.

“Загальний курс на реформування ЗСУ згідно з принципами та стандартами НАТО залишається незворотнім. І ключове тут — принципи. Зміни повинні відбутися, перш за все, у світогляді та ставленні до людей. Я б хотів, щоб ви повернулися обличчям до людей, своїх підлеглих. Моє ставлення до людей не змінювалося протягом всієї моєї служби”, — сказав Залужний.

На Заході про Валерія Залужного писали, що генерал є уособленням нового покоління українських офіцерів, яке формувалося під час 8-річної війни на Донбасі та на навчаннях з НАТО. ЗСУ вдалося змінити авторитарну сутність, яку сформував радянський військовий союз.

Воєначальник завжди виступав за сучасні підходи у бойовій підготовці. Так, будучи командувачем ОК “Північ” Залужний казав, що доповіді біля карти та написання бойових наказів вже зжили себе.

“Запах війни у повітрі”, або резонансні заяви Залужного про війну

Нечисленні інтерв'ю та заяви Валерія Залужного завжди стають подією в інформаційному просторі.

Генерал казав про небезпеку повномасштабної російської агресії ще в 2021. “Загроза повномасштабної агресії є, була й буде далі. Наше завдання як ЗСУ — не чекати манни небесної, ми маємо до цього готуватися. І ми для цього все робимо”, — сказав Залужний влітку 2021.

Вже після початку агресії РФ в лютому 2022, воєначальник в інтерв'ю виданню Time розповів про підготовку до вторгнення російських військ, і як ухвалював рішення перемістити техніку, щоб збити ворога з пантелику.

“Я побоювався, що ми втратимо елемент несподіванки. Нам потрібно було, щоб противник думав, що ми всі розгорнуті на своїх звичайних базах, палимо траву, дивимося телевізор і пишемо у Facebook”, — зазначив Залужний.

Виданню The Economist наприкінці 2022 він заявив, що досвід попередніх років підготував Україну до повномасштабного вторгнення.

“І найважливіший досвід, який у нас був і який ми практикуємо майже як релігію — це те, що росіян та будь-яких інших ворогів треба вбивати. Тільки вбивати. І не боятися, найголовніше, цього робити. І це те, що ми робимо”, — наголошував головнокомандувач.

У першу річницю повномасштабної агресії РФ Валерій Залужний розповів про те, якою бачить майбутню перемогу.

“Наша перемога — це, однозначно, звільнення всієї окупованої території України. Усю територію має бути звільнено. Але цього замало. Україна як держава має зробити все, щоб усе, що почалося 24 лютого 2022 року, ніколи не повторилося”, — зазначив генерал.

Він додав, що для цього необхідно мати надсучасну та боєздатну армію, яка відіб'є у Росії бажання напасти знову.

У спілкуванні з іноземними ЗМІ генерал неодноразово наголошував, що знає, як перемогти Росію, але йому потрібні танки, артилерія та бронетехніка та літаки західного зразка.

Також Залужний не приховував, що роздратований заявами про повільний контрнаступ. В інтерв'ю Тhe Washington Post він казав, що війна — не шоу, а без повного забезпечення необхідною зброєю успіхи на полі бою неможливі.

У листопаді 2023 в The Economist вийшла стаття від Валерія Залужного, в якій він зазначив, що війна переходить на новий етап — “позиційний”, якому притаманні виснажливі бої. На його думку, це може піти на користь Росії, але з ситуації є вихід — інноваційні підходи можуть перетворити “позиційну” війну на “маневрову”.

“Позиційна війна — це затяжна війна, яка несе величезні ризики для українських збройних сил і для держави. Якщо Україна хоче вирватися з цієї пастки, нам знадобляться всі ці речі: перевага в повітрі, значно покращені засоби радіоелектронної та контрбатарейної боротьби, нові технології мінування та здатність мобілізувати і тренувати більше резервів”, — вважає Залужний.

“Залізний генерал” і один зі ста найвпливовіших людей

Американське видання Politico назвало Залужного “залізним генералом”. Його охарактеризували як найяскравішого представника нового покоління українських військових і легендарну постать в історії України.

Скриншот

У травні 2022 року головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний увійшов до списку 100 найвпливовіших людей року за версією журналу Time. Він став першим українським військовим, хто з'явився на обкладинці журналу.

X (Twitter)

Пожертвував мільйон доларів для ЗСУ

У 2023-му Залужний отримав спадщину — громадянин США українського походження Грегорі Степанець залишив Залужному 1 млн доларів. Грегорі не був родичем генералу, тому спадок став несподіванкою для Залужного. Не роздумуючи, він направив всі гроші на спецрахунок Національного банку України для збору коштів на потреби армії.

“Я все своє життя віддав Збройним силам. І не сумнівався, що маю робити зі спадщиною. Остання воля Григорія, очевидно, полягала в тому, щоб підтримати в моїй особі українське військо”, — так коментував свій вчинок Залужний.

Батько двох дочок і пристрасний мандрівник

Валерій Залужний одружений. Дружина Олена до війни працювала фінансистом у банку. У шлюбі вони більше 20 років, у них дві дочки. Старша дочка пішла по стопах батька і служить в Київському гарнізоні, молодша — навчається в медуніверситеті.

Валерій Залужний обожнює походи і поїздки по Україні, куди раніше завжди вирушав разом з дружиною.

Не дозволив підірвати мости в Києві під час наступу росіян

Орієнтовно на третій день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 26 лютого 2022 року, стало очевидно, що план росіян “взяти Київ за три дні” провалився. Попри все, шанс прориву російських військ у столицю все ж залишався. Та Валерій Залужний не дав згоди на підрив мостів у столиці.

Так, росіянам не вдалося висадити десант з військовою технікою в Гостомелі, але вони взяли в оперативне оточення Чернігів, стрімко просувалися Сумщиною і з дня на день могли вийти на лівобережні передмістя Києва.

За даними ВВС, публічно влада закликала українців не панікувати, однак між собою члени уряду почали активно обговорювати ідею підірвати усі київські мости. Це дозволило б затримати російську армію перед природною перешкодою — річкою Дніпро, і не допустити росіян до урядового кварталу.

“Саме тоді один з високопоставлених урядовців набрав тодішнього голову СБУ Івана Баканова. Вимагав, аби той наказав своїм спецпризначенцям підірвати мости і відрізати лівий берег Дніпра від правого. Ситуація була складною. Баканов подзвонив до головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного. Той його вислухав і без вагань відповів: “Підірвати мости? В жодному разі! Це буде зрада тих, хто залишився на лівому березі Дніпра — і військових, і цивільних”, — писало ВВС.

Тріщини у відносинах Зеленського та Залужного: звідки і коли все почалося

Припущення про тріщини у відносинах президента та головнокомандувача вперше з'явилися вже в перші місяці після відкритого вторгнення Росії — ще навесні 2022 року. В грудні 2023 видання “Українська правда”, а також низка іноземних ЗМІ опублікували статті про нібито напружені стосунки між президентом Зеленським і головнокомандувачем ЗСУ Залужним.

Влітку 2022 року заяви зазвучали з новою силою. Приводом тоді нібито були політичні ревнощі президента чи його оточення — точно ніхто не знає — до популярного генерала. Тоді Зеленський розвіяв сумніви, серед іншого опублікувавши спільне фото із Залужним.

Журналісти “УП” Роман Романюк і Роман Кравець стверджують, що Банкову стривожив високий рейтинг Залужного ще у квітні 2022-го — заледве після того, як росіяни накивали п'ятами з-під Києва та північних областей. Мовляв, українці персоніфікують армію не з верховним головкомом Зеленським, а з генералом Залужним.

Проте конфлікту не було, принаймні в публічній площині. Ближче до літа і особливо влітку цього року, коли стало зрозуміло, що контрнаступ на півдні пішов не за планом, у ЗМІ стали просочуватися чутки — між Залужним і Зеленським не все гаразд. Також журналісти припускали, що Валерій Федорович може мати політичні амбіції.

Ці чутки спростував керівник ОП Андрій Єрмак. У липні 2023 року він запевнив, що Залужний — людина президента і має важливіші завдання, ніж політичні інтриги.

Сам Залужний обрав тактику мовчання.

Чутки надовго вщухли, але в листопаді 2023 року розбіжності різко стали публічними. Тоді Залужний в інтерв'ю та статті для британського журналу Economist заявив про перехід до позиційної війни та визнав невдачу контрнаступу ЗСУ. Зеленський частково спростував його слова, заявивши, що патової ситуації на фронті немає.

Конфлікт ставав дедалі очевиднішим. Президент змінював вищих офіцерів, не погоджуючи з головнокомандувачем, та спілкувався з генералами в обхід Залужного. Головком критикував рішення президента про зміну всіх військкомів з метою боротьби з корупцією під час мобілізації. Він також дистанціювався від озвученої президентом нібито запрошеної військовими цифри мобілізації — пів мільйона. На пресконференції за підсумками року Зеленський сказав, що має “робочі” відносини із Залужним, і дав зрозуміти, що йому не подобаються заяви головкома.

Що змусило Зеленського саме зараз запропонувати Залужному відставку — питання відкрите. Депутат Верховної Ради від пропрезидентської партії “Слуга народу” Мар'яна Безугла наприкінці листопада відкрито вимагала відставки Залужного, звинувативши його у відсутності плану ведення війни на 2024 рік. А серед резонансних подій останнього часу, на тлі яких з'явилися повідомлення про нібито відставку Залужного, — новий законопроєкт про мобілізацію, перший проєкт якого викликав суперечки в суспільстві та був переглянутий.

Також нещодавно сталася катастрофа російського військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області. Росія стверджує, що він перевозив десятки українських військовополонених для обміну та був збитий ЗСУ. Президент Зеленський виступив за міжнародне розслідування катастрофи.

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Гучні “дзвіночки” — що писали у західних ЗМІ

В серпні 2023 в американському журналі Newsweek опублікували статтю про можливість “заміни військового керівництва” України на чолі з Валерієм Залужним. Міноборони України цю інформацію заперечило.

Наприкінці жовтня журнал Time вийшов із передовицею про президента України Володимира Зеленського та його фото на обкладинці з написом: “Ніхто так не вірить у нашу перемогу, як я. Ніхто. Самотня боротьба Володимира Зеленського”.

Повідомлялося, що політичне керівництво України на початку жовтня нібито вимагало від військових провести операцію зі звільнення Горлівки, але військові відмовилися, зіславшись на відсутність ресурсів. І хоча прізвище Залужного конкретно не називалося, авторові статті анонімні джерела в ОП сказали, що “потрібно звільнити високопоставленого генерала, який відповідає за контрнаступ”.

Потім з'явилася стаття Залужного в колонці The Economist, де він констатував, що війна в Україні переходить у небезпечний позиційний етап. На його думку, щоб вийти з глухого кута, потрібен “величезний технологічний стрибок”.

В Офісі президента на цю статтю відреагували, м'яко кажучи, “не дуже”. Зеленський особисто висловив незгоду з думкою Залужного, заявивши, що не погоджується із заявами про те, що війна з Росією зайшла в глухий кут.

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква був різкішим: він порадив Залужному не виносити на публіку те, що відбувається на фронті.

У The New York Times побачили в заяві Зеленського “яскравий публічний докір” Залужному, що, на їхню думку, показує розрив між військовим і цивільним керівництвом в Україні.

Аналітики видання Financial Times також звернули увагу на напруженість між Зеленським і Залужним. У статті зауважили, що у цих суперечностях є політичне підґрунтя після того, як останні закриті опитування показали, що головком ЗСУ може скласти конкуренцію чинному президентові на майбутніх виборах.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк своєю чергою запевнив, що між президентом і головкомом ЗСУ є “синхронізована позиція”.

Журналісти припускали, що коментарі Залужного, можливо, вплинули на рішення Зеленського звільнити командувача Сил спеціальних операцій України.

Новий виток конфлікту

Новий виток скандалу продовжився після нової публікації видання The Economist, яке опублікувало статтю про нібито погіршення відносин між президентом Володимиром Зеленським і головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

“Коли Росія почала своє вторгнення в лютому 2022 року, конкурентна політика впала у сплячку. Вона повернулася, коли екзистенційна загроза для України зменшилася наприкінці того ж року”, — йшлося у статті.

Відносини між президентом Зеленським і головкомом Залужним у виданні назвали жахливими і зауважили, що відкритий конфлікт був результатом невдачі українського контрнаступу на півдні.

“Політики кажуть, що їхні генерали — навчені радянською владою бовдури. А генерали кажуть, що політики їм заважають. У перемоги багато батьків, але ніхто не хоче бути творцем безвиході”, — зазначають у виданні.

Іншим фактором є повідомлення про кримінальне розслідування щодо “здачі” півдня України. За деякими повідомленнями, головком ЗСУ наразі проходить лише як свідок у розслідуванні, але це може змінитися на щось серйозніше, припускає The Economist. Союзники на Заході не виключають, що можливість кримінального обвинувачення покликана тримати Залужного під контролем.

Видання зазначає, що “Залужний не декларував жодних політичних амбіцій, а його нечисленні кроки на політичній арені не можна назвати вправними”.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк запевнив, що в українському керівництві відбуваються “ситуативні дискусії”, а не конфлікт.

А от один з українських командирів у коментарі виданню заявив, що бійцям на полі бою байдуже, сварився Зеленський із Залужним чи ні. Для них головне — залишитися серед живих і стримати ворога.

“Провал” контрнаступу

РБК-Україна писали про те, що десь наприкінці літа минулого року було досягнуто домовленості про те, що Залужний більше не виходитиме в медіа, а сфокусується виключно на бойових діях.

Крім того, ситуацію різко загострив фактичний провал контрнаступу. На Банковій запевняють: першоджерелом усіх оптимістичних прогнозів були запевнення генералів в успіху операції, якими вони поділися на засіданнях Ставки та у спілкуванні із Зеленським.

Вже пізніше президент та інші вищі керівники країни транслювали цей оптимістичний наратив у медіа. Але згодом стало зрозуміло, що ніякого грандіозного прориву російських ліній оборони не сталося.

“Це дуже злило Зеленського. Коли йдеться про якісь великі речі, на кшталт контрнаступу, звичайно, це виводить, коли тобі не говорять правду”, — зазначає співрозмовник РБК-Україна.

Стаття The Washington Post

2 лютого 2024 американське видання The Washington Post опублікувало сенсаційну статтю — уряд України поінформував Білий дім про те, що президент Володимир Зеленський вирішив звільнити свого головнокомандувача, генерала Валерія Залужного, що стане найбільш серйозною кадровою перестановкою за весь час війни.

Чиновники Білого дому не підтримали і не заперечували проти цього відповідального рішення, але визнали його як суверенний вибір президента, сказали ці люди, які говорили на умовах анонімності.

Рішення Зеленського

У четвер, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Про це повідомив очільник держави.

“Зустрівся з генералом Валерієм Залужним. Подякував за два роки захисту України... Обговорили також, хто може бути в оновленому керівництві Збройних Сил України. Час для такого оновлення — саме зараз. Запропонував Валерію Федоровичу й надалі бути в команд”, — повідомив президент.

Володимир Зеленський та Валерій Залужний / Telegram

Свою зустріч із президентом також прокоментував сам Валерій Залужний, повідомивши, що у них відбулася “важлива та серйозна розмова”.

“Прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії”, - зазначив він.

Валерій Залужний також наголосив, що завдання, які стояли перед армією 2022 року, відрізнялися від завдань 2024 року. “Тому усі повинні змінитись та адаптуватись до нових реалій також. Щоб перемогти теж разом”, - підкреслив він.

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