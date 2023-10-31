Влада України на початку жовтня вимагала звільнити Горлівку, військові відмовили – Time

Горлівка – стратегічний форпост окупантів на Донбасі, який вони утримують майже 10 років.

Політичне керівництво України на початку жовтня нібито вимагало від військових провести операцію зі звільнення Горлівки на Донеччині, яку росіяни окупували ще 2014 року. Але військові відмовилися, заявивши, що не мають на це ресурсів.

Про це йдеться в матеріалі Time.

Як пише автор статті Саймон Шустер, про це йому розповів старший офіцер Збройних Сил України.

За словами цього офіцера, військові відповіли: "Чим (проводити операцію - ред.)? Немає ні людей, ні зброї. Де зброя? Де артилерія? Де новобранці?"

Як йдеться у матеріалі, в деяких родах військ ЗСУ брак людей нібито став "навіть більш гострою проблемою, ніж дефіцит зброї та боєприпасів".

Так, один із "близьких помічників" президента Володимира Зеленського повідомив Саймону Шустеру, що навіть якщо США та їхні союзники нададуть усю обіцяну ними зброю, "у нас немає людей, які могли б її використати".

Як пише автор статті із посиланням на помічників президента, "потрібно звільнити щонайменше одного міністра, а також високопоставленого генерала, який відповідає за контрнаступ", на тлі "повільного українського прогресу на фронті".

Нагадаємо, американський журнал Time присвятив обкладинку нового номера й основну статтю президенту України Володимирові Зеленському.

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