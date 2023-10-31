Експерт пояснив, навіщо Путін "віддав" Сєвєродонецьк і Лисичанськ під контроль Татарстану

Експерт зазначає, що це дуже непоганий спосіб заробити на російському бюджеті і на війні.

Російський диктатор Володимир Путін передав "агломерацію" Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Рубіжне під контроль Татарстану. Зокрема, на окупованих територіях побувала делегація на чолі з прем’єром цього суб’єкта РФ.

Військовий експерт Олексій Мельник спрогнозував для чого це РФ в інтерв'ю OBOZ.UA.

За його словами, це вже не перша така ініціатива.

"Практично від самого початку широкомасштабного вторгнення російський уряд почав інтенсивно налагоджувати ці так звані зв’язки. Перше, що спадає мені на думку, – це скупка краденого. Так намагаються перекинути ці сумнівні надбання на отримання російських регіонів. Кожному російському регіону нав’язується якесь містечко чи частина великого міста", - мовиться у повідомленні.

А Татарстан у цьому разі є одним із небагатьох регіонів Росії, який не є дотаційним.

"Якщо подивитися російські пабліки, то там до цього ставляться без великого ентузіазму. Вони одразу починають пригадувати власні проблеми, той самий Єкатеринбург, де весь час обговорюється тема будівництва метро. Вони підраховують, що за ті гроші, які вони перерахували з місцевого бюджету, можна було б щось побудувати", - зазначає Мельник.

Утім, така позиція вигідна РФ, оскільки на це йдуть бюджетні кошти, а будувати насправді, можливо, нічого і не доведеться.

"Думаю, тут варто згадати приклад з не надто давньої історії з відновленням чеченської столиці Грозного в 1990-ті роки. Тоді багато хто з російських можновладців, олігархів доволі непогано на цьому заробили. Коли бралась якась вулиця чи якийсь об’єкт під відновлення, за кілька місяців кошти освоювалися, про це доповідалося, а буквально наступного дня надходили повідомлення про інтенсивні бойові дії", - пригадує експерт.

Водночас у рядах окупаційних військ почастішали випадки етнічних конфліктів. Йдеться, зокрема, про тувинців та росіян.

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