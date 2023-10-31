Эксперт объяснил, зачем Путин "отдал" Северодонецк и Лисичанск под контроль Татарстана

Эксперт отмечает, что это очень хороший способ заработать на российском бюджете и на войне.

Российский диктатор Владимир Путин передал "агломерацию" Северодонецку, Лисичанску и Рубежному под контроль Татарстана. В частности, на оккупированных территориях была делегация во главе с премьером этого субъекта РФ.

Военный эксперт Алексей Мельник спрогнозировал, для чего это РФ в интервью OBOZ.UA.

По его словам, это уже не первая подобная инициатива.

"Практически с самого начала широкомасштабного вторжения российское правительство начало интенсивно налаживать эти так называемые связи. Первое, что приходит мне в голову, — это скупка краденого. Так пытаются перебросить эти сомнительные приобретения на получение российских регионов. Каждому российскому региону навязывается какое-то городок или часть большого города", — говорится в сообщении.

А Татарстан в этом случае является одним из немногих регионов России, не дотационным.

"Если посмотреть российские паблики, то там к этому относятся без большого энтузиазма. Они сразу начинают вспоминать собственные проблемы, тот самый Екатеринбург, где все время обсуждается тема строительства метро. Они подсчитывают, что за те деньги, которые они перечислили из местного бюджета, можно было бы что-нибудь построить", — отмечает Мельник.

Впрочем, такая позиция выгодна РФ, поскольку на это уходят бюджетные средства, а строить действительно возможно ничего и не придется.

"Думаю, здесь стоит вспомнить пример из не слишком древней истории с восстановлением чеченской столицы Грозного в 1990-е годы. Тогда многие российские чиновники, олигархи довольно неплохо на этом заработали. Когда бралась какая-то улица или какой-то объект под восстановление, за несколько месяцев средства осваивались, об этом докладывалось, а буквально на следующий день поступали сообщения об интенсивных боевых действиях", – вспоминает эксперт.

В рядах оккупационных войск участились случаи этнических конфликтов. Речь идет, в частности, о тувинцах и россиянах.

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