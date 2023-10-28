Мощные бои за Авдеевку: блицкриг оккупантов провалился

Россия не считается с потерями и продолжает перебрасывать свои войска на Авдеевское направление.

Российские оккупанты активизировались по всей линии фронта. В последние две недели они пытаются прорвать оборону на Купянско-Лиманском направлении, Марьинском и Бахмутском. Продолжаются атаки по флангу в районе Вербовое, Копани, Новопрокоповки на Токмакском направлении.

10 октября оккупанты начали активные наступательные действия и вблизи Авдеевки Донецкой области. Вечером, 10 октября, Генштаб ВСУ подтвердил, что на Авдеевском направлении оккупанты перешли в контрнаступление на нескольких направлениях одновременно. Но украинским защитникам удалось удержать позицию. Колонны наступали из Красногоровки, Новоселовки Второй, Водяного, Песков и Веселого.

Противник планировал встречное наступление с севера из Красногоровки через Степное на Бердиче с дополнительным ударом на Керамик. По замыслу окупантов это давало возможность прикрыть их наступление от контратак со стороны ВСУ. Кроме того, прорыв с южного направления из Водяного через Северное и Тоненькое на Орловку с дополнительным ударом возле Первомайского.

Российская армия не обращает внимания на потери под Авдеевкой и бросает все ресурсы в этот район / Фото: Associated Press

Согласно сообщениям Генштаба ВСУ, противник силами до трех батальонов при поддержке танков и бронированных машин активизировал наступательные действия в районах Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского Донецкой области.

Следует обратить внимание также на резкий рост числа уничтоженных российских военных в статистике ГШ ВСУ по итогам 10 октября – 820 человек (по всей линии фронта). Как известно, украинские укрепления в районе Авдеевки Донецкой области обустраивались с 2014 года. Враг уже девять лет не может прорвать там оборону ВСУ.

Российские оккупанты на Авдеевском направлении преследуют несколько целей. Одна из них – выйти на административные границы Донецкой области. Речь идет о контролируемых Вооруженными силами Украины территориях. Напомним, что 30 сентября 2022 года Путин подписал указ о включении так называемой "ДНР" в состав Российской Федерации "в рамках административных границ Донецкой области". Соответственно, когда мы сейчас говорим о том, что более 50% территории Донецкой области контролируются ВСУ, это личное поражение российского диктатора — и политическое, и военное.

Следовательно, резкая активизация противостояния на всей территории Донецкой области не случайна. Упорные бои продолжаются не только у Авдеевки, но и в районе Марьинки, россияне пытаются вернуть утраченные территории в районе Бахмута. Кроме того, произошла резкая активизация атак российской стороны на так называемом Времивском выступлении в районе Угледара. То есть можем говорить о том, что по всему участку украинско-российского фронта оккупанты атакуют с целью полного захвата Донецкой области, то есть выполнения хотя бы первого этапа так называемой СВУ.

Кроме тактической важности города, в нем также работает один из крупнейших коксохимических заводов в Европе – Авдеевский коксохимический завод. Без кокса невозможна нормальная работа предприятий тяжелой металлургии, которые сосредоточены как на контролируемых ВСУ территориях Донецкой и Запорожской областей, так и оккупированных территориях Луганщины и Донетчины. То есть оккупанты пытаются снизить экономическое давление на собственный бюджет путем хотя бы минимального привлечения экономического потенциала так называемых "новых территорий".

Несмотря на то, что Авдеевский коксохим получил повреждения, легче будет реконструировать, чем строить новое. С экономической точки зрения, сам момент расположения завода, все промышленные связи по поставкам сырья для производства кокса делают его инвестиционно привлекательным.

РФ бросает все ресурсы под Авдеевку, но ВСУ отбивают все атаки / Фото: Associated Press

Авдеевка – это часть Донецко-Макеевской агломерации и позиции вокруг нее позволяют контролировать северные окраины Донецка и Ясиноватой, южные окраины Горловки, а также скоростную трассу М04 Донецк – Горловка.

Фото: Deepstatemap

Особенность населенного пункта состоит в том, что он расположен от центра Донецка в более чем 15 километрах. Контроль над Авдеевкой позволяет ВСУ фактически нависать над так называемой Донецкой агломерацией противника.

Кроме того, контроль над Авдеевкой позволяет Вооруженным силам Украины держать под огневым контролем пункты постоянной дислокации, составы из БК и всю военную инфраструктуру оккупантов. Поэтому россияне пытаются отодвинуть ВСУ от Авдеевки и от самого Донецка на расстояние как минимум до 30 км.

Фактически под вопросом становится сам факт существования так называемой "ДНР". Особенно после успешных боевых действий ВСУ в районе Опытного – там расстояние до Донецка достигает трех километров. Встал вопрос о возможности прорыва Вооруженных сил Украины в Донецк. Поэтому россияне пытаются бить со стороны Красногоровки и Водяного. Там есть коридор, позволяющий ВСУ осуществлять безопасную передислокацию, подвозить БК и эвакуировать раненых. Оккупанты пытаются заблокировать этот коридор и окружить наших военных. Главные усилия российских войск направлены на взятие Авдеевки в окружение – для этого пытаются захватить несколько сел, расположенных на флангах, в том числе Степное, Бердичи и Северное.

Оккупанты пытаются атаковать опять же флангами с учетом предыдущих тактических наступлений из района Красногоровки на Степное. Для организации, подготовки и проведения операции в районе Авдеевки противником были развернуты 8 общевойсковой армии Южного военного округа, подразделения 1-го "армейского корпуса ДНР", а также подразделения 20-й и 150-й мотострелковой дивизии этой армии.

Россияне возобновили штурмы Авдеевки / Фото: Associated Press

Стоит отметить, что Вооруженным силам Украины удалось предотвратить удары по флангам российских оккупантов. Это не позволило им продвинуться и создать условия для оперативной обстановки. Сейчас оккупанты пытаются давить из района Водяное — Опытное.

По информации Генштаба ВСУ, враг активно атаковал Первомайское и Северное, успеха не имел. Более тяжелая ситуация возле Красногоровки, периодически враг доходит до железной дороги, но ему закрепиться не дают. Около террикона оккупанты активно наступали, однако занять господствующую высоту не смогли.

Накануне россияне установили на Авдеевском терриконе свои знамена, но Силы обороны из дрона уже уничтожили вражеские знамена. Подчеркиваю, что этот террикон считается господствующей высотой и находится севернее города, который противник пытается окружить. Бои за террикон идут уже не одну неделю.

DeepState сообщает, что севернее вентиляционного ствола шахты "Бытовка" проведены стабилизационные мероприятия – враг выбит на исходные позиции. Оккупанты продолжают двигаться вдоль водохранилищ, бои идут у Новоавдеевского пруда.

Оккупанты теряют много человеческого ресурса и техники. Они не учли прошлый опыт боевых действий за Авдеевку. Штурмуют танковыми колоннами, как это было во время боев за Угледар, когда Вооруженные силы Украины сожгли большое количество вражеской техники. Это тактика Второй мировой войны. Также используют тактику мясных штурмов за счет так называемых группировок "шторм-Z" – это бывшие заключенные, используемые в качестве штурмовиков. Уровень их военной подготовки минимален, поэтому они пытаются взять количеством.

Сейчас россияне сетуют на решение командования по штурму Авдеевки и спрашивают, когда будет "искоренена "мурадовщина".

Отметим: это тот самый российский генерал Рустам Мурадов, руководивший "мясными штурмами" Угледара. Именно он в лоб бросал танковые колонны на штурм Угледара. Поэтому у оккупантов тот же вопрос: сколько может продолжаться этот идиотизм? И соответственно, уже оценка событий у россиян по штурму Авдеевки непобедима, они задают себе вопрос, это второй Бахмут? В то же время, они понимают, что Бахмут они штурмовали девять месяцев.

Обращаю внимание, что на фоне значительных потерь оккупантов в живой силе и технике 11 октября "эксперты" Института изучения войны (ISW) сообщают в своем отчете о том, что "локальные наступательные операции демонстрируют способность российских войск усваивать и применять тактические уроки ведения боевых действий в Украине. Они начали наступление на Авдеевку после интенсивной артиллерийской подготовки поля боя утром 10 октября".

А уже 12 октября "эксперты" ISW сообщают о том, что "российские бронетехнические силы, возможно, не применяют уроки, полученные из предыдущих наступательных операций под Угледаром в феврале 2023 года или возле Киева в марте 2022 года, когда украинские силы уничтожили беспорядочно наступающую колонну российской бронетехники."

Более того, "эксперты" ISW заявили, что пересматривают свою оценку того, что российские атаки вокруг Авдеевки являются локальными усилиями, направленными исключительно на фиксацию украинских сил. Впрочем, ISW "не готов оценить точные цели и вероятный результат российских усилий на Авдеевском направлении на данный момент".

Что касается заявлений украинских экспертов, якобы Путин поставил дедлайн до 31 декабря захватить Авдеевку. Еще раз повторяю: Авдеевка, в отличие от Бахмута – сплошная промзона. Здесь огневые позиции ВСУ готовились с 2014 года, сами россияне вынуждены признать, что позиции "закатаны" в бетон.

Авдеевский коксохим — это предприятие, построенное во времена СССР, а следовательно, отвечающее нормам периода "холодной войны". Его бомбоубежища, подземные коммуникации способны выдержать прямой ядерный удар, поэтому результаты боевой активности российских оккупантов для личного состава украинских защитников не имеют тех последствий, которых хотели бы захватчики. Кроме того, оборонный узел Авдеевки создавался с 2014 года, в отличие от Мариуполя и Бахмута. То есть, здесь стоит подтвердить информацию россиян о том, что Авдеевка фактически закатана в бетон, то есть подготовлены оборонительные позиции. Потому и не могут оккупанты взять этот сверхважный для них район в течение 9 лет.

РФ не отступает, несмотря на потери и невыгодное положение / Фото: Associated Press

Примечательно, что из-за активных боев за Авдеевку потери врага резко возросли. Так, по данным Оперативного командования "Таврия", в зону ответственности которого входит Авдеевка, только за последние сутки агрессор потерял здесь несколько десятков единиц боевой техники.

В целом, по данным спикера Таврической группировки украинских войск полковника Штупуна, с 10 октября, с тех пор как оккупанты активизировали наступление на востоке, на Авдеевском и Марьинском направлении РФ потеряла около 5 тысяч военных убитыми и ранеными, а также до 400 единиц бронетехники.

Видео: Как выглядит Авдеевка после обстрелов армией РФ

Сейчас оккупанты продолжают перебрасывать личный состав на Авдеевское направление для поддержки наступательных действий, несмотря на значительные потери. По информации Александра Штупуна, российские военные перебрасывают личный состав с территории России непосредственно на Авдеевское направление для замены потерь личного состава.

В свою очередь военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские военные перебросили части 57-го мотострелкового полка (6-я мотострелковая дивизия, 3-й армейский корпус, Западный военный округ) в район Спартак — Яковлевка — Минеральное — Каштановое (4 км к югу) — 5 км юго-восточнее Авдеевки).

По данным Генштаба, за прошедшие сутки россияне продолжали пытаться оцепить Авдеевку, активно применяя авиацию. Однако Силы обороны Украины держат оборону и наносят оккупантам значительные потери.

Противник не оставляет попыток оцепить Авдеевку, активно применяя там авиацию. С юга Авдеевки российские войска пытались бросить вперед механизированные колонны, но понесли ощутимые потери.

Примечательно, что наступление оккупантов в районе Авдеевки не стало неожиданностью для наших стратегических партнеров. Более того, представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ВСУ отразят эти атаки россиян.

"Украинцы тяжело работают, чтобы отразить эти наступательные действия. Прогресс российских подразделений даже там, где он есть, выглядит очень скудным", – отметил он.

Напомню, в настоящее время в Авдеевке остается около 1600 гражданских жителей. Несмотря на обстрелы, местные власти и волонтеры пытаются эвакуировать людей. Снабжение продуктов питания и гуманитарной помощи прекратили. Еды, лекарств и средств гигиены, как уверяют в городской военной администрации, пока хватает.

Читайте также: