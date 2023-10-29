У рядах окупантів почастішали етнічні конфлікти: деталі

У рядах окупаційних військ почастішали випадки етнічних конфліктів. Йдеться, зокрема, про тувинців та росіян.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Як стало відомо, такі випадки не рідко закінчуються застосуванням холодної чи вогнепальної зброї із летальними наслідками.

"Причини ворожнечі доволі банальні — це ворожнеча на основі традиційної зверхності росіян до поневолених нею народів та боротьби за розподіл військового спорядження (коліматори, тепловізори та інше обладнання)", - мовиться у повідомленні.

Також зазначається, що з'ясовувати відносити окупанти полюбляють після надмірного вживання алкоголю.

"Примітно, що за часи десятиліття очолювання Сергієм Шойгу російського міністерства оборони йому вдалось розбудувати систему преференцій для його одноплемінників тувинців, тому провадження порушених проти них справ у військовій прокуратурі намагаються приховати або ж відкласти у довгий ящик", - зазначили там.

Раніше ми писали, що під виглядом підготовки до опалювального сезону російські окупаційні “адміністрації” на тимчасово захоплених територіях України оглядають помешкання українців, які у разі відсутності господарів конфісковують.

Читайте також: