Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Прикордонники збили ворожий винищувач Су-25 біля Авдіївки

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
448
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Прикордонники збили ворожий винищувач Су-25 біля Авдіївки

Російський Су-25 / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Прикордонники збили російський літак із ПЗРК.

Прикордонники, які воюють у складі Сил оборони на Адвіївському напрямку, збили біля міста ворожий винищувач Су-25.

Про це повідомив речник ДПСУ полковник Андрій Демченко для УП.

За його словами, прикордонники збили російський літак за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК). За попередньою інформацією, це штурмовик СУ-25.

"Зенітна ракета, випущена прикордонниками з переносного комплексу, уразила повітряну ціль. Літак противника задимівся, почав втрачати висоту й зник за обрієм", - сказав він.

Більше деталей немає. 

Нагадаємо, за даними українського бригадного генерала, на Таврійському напрямку російські військові здалися у полон.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
448
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація