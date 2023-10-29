Прикордонники збили ворожий винищувач Су-25 біля Авдіївки

Прикордонники, які воюють у складі Сил оборони на Адвіївському напрямку, збили біля міста ворожий винищувач Су-25.

Про це повідомив речник ДПСУ полковник Андрій Демченко для УП.

За його словами, прикордонники збили російський літак за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК). За попередньою інформацією, це штурмовик СУ-25.

"Зенітна ракета, випущена прикордонниками з переносного комплексу, уразила повітряну ціль. Літак противника задимівся, почав втрачати висоту й зник за обрієм", - сказав він.

Більше деталей немає.

Нагадаємо, за даними українського бригадного генерала, на Таврійському напрямку російські військові здалися у полон.

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