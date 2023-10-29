Російські військові здалися у полон на одному із напрямків - український генерал

На Таврійському напрямку 13 російських військових здалися у полон.

Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram-каналі.

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За його словами, окупанти завдали 7 авіаційних ударів, провели 51 бойове зіткнення та здійснили 759 артобстрілів.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1217 вогневих завдань. Загальні втрати ворога склали 489 осіб. 13 окупантів здалися в полон. Знищено 25 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 8 танків, 3 ББМ, 10 БпЛА, 4 автомобілі. Також знищено 5 складів боєприпасів ворога", - йдеться у його повідомленні.

Він додав, що триває наступальна операція Сил оборони на Мелітопольському напрямку.

Нагадаємо, ЗСУ розгромили колону росіян, які намагалися прорвати оборону біля Красногорівки.

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