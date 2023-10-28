СБУ показала філігранне знищення російських танків (відео)

Наші воїни пліч-о-пліч з бойовими побратимами із Сил оборони нищать окупантів на найгарячіших напрямках",

Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ провели потужну роботу зі знищення ворожої техніки. Лише за тиждень їм вдалося перетворити на брухт 19 російських танків, а "друга армія світу" не дорахувалася майже 230 солдатів.

Про це повідомила Служба безпеки України у Telegram.

В СБУ показали філігранне знищення російських танків

"Наші воїни пліч-о-пліч з бойовими побратимами із Сил оборони нищать окупантів на найгарячіших напрямках", – зауважили у Службі.

Яких втрат зазнала армія РФ

У СБУ повідомили, що лише за тиждень втрати росіян сягнули:

228 військових;

19 танків;

38 ББМ;

20 артилерійських систем;

10 систем радіоелектронної боротьби та розвідки;

57 одиниць автотранспорту;

1 камеру відеоспостереження;

44 фортифікаційні споруди;

2 склади з БК.

"Нищимо окупантів до повної Перемоги!", – підкреслили у Службі безпеки України.

Раніше воїн 65-ї ОМБР показав фрагмент бою в районі Роботиного Запорізької області. Наші штурмовики вчотирьох проти десяти окупантів змогли захопити їхню позицію, яка перебувала на панівній висоті. Внаслідок цього 3 окупантів загинули, ще 2 – здалися в полон.

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