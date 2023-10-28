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До Землі наближається небезпечний астероїд – відома дата

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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До Землі наближається небезпечний астероїд – відома дата

Астероїд / Фото: pixabay.com

Астероїд належить до категорії "потенційно небезпечний".

Поблизу Землі у понеділок, 30 жовтня, пролетить потенційно небезпечний астероїд 525229 (2004 UU1).

Про це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA (JPL).    

Довжина небесного об'єкта становить 189 м. Відстань від астероїда до Землі становитиме 4,08 мільйона кілометрів. Швидкість руху астероїда – 62 748 км/год.

"Якщо астероїд наближається до Землі на відстань ближче, ніж 7,4 млн км, а його розмір перевищує 150 м, у NASA вважають його потенційно небезпечним об’єктом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчені виявили, що Місяць на 40 млн років старший, ніж думали раніше: який його вік.

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Дата публікації
Перегляди
486
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