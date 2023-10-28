К Земле приближается опасный астероид – известная дата

Вблизи Земли в понедельник, 30 октября, пролетит потенциально опасный астероид 525229 (2004 UU1).

Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA (JPL).

Длина небесного объекта составляет 189 м. Расстояние от астероида до Земли составит 4,08 миллиона километров. Скорость движения астероида – 62 748 км/ч.

"Если астероид приближается к Земле на расстояние ближе 7,4 млн км, а его размер превышает 150 м, в NASA считают его потенциально опасным объектом", — говорится в сообщении.

Напомним, ученые обнаружили, что Луна на 40 млн лет старше, чем думали ранее: какой ее возраст.

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