Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Пекельна аварія в Єгипті: близько сотні людей постраждали, понад 30 — загинули (відео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
600
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Пекельна аварія в Єгипті: близько сотні людей постраждали, понад 30 — загинули (відео)

Масштабна ДТП на автотрасі Каїр - Александрія в Єгипті 28 жовтня 2023 року / Фото: скриншот з відео

Причиною пожежі на місці ДТП став витік масла з одного автомобіля під час зіткнення.

У суботу, 28 жовтня, на автотрасі Каїр - Александрія в Єгипті в аварію потрапили кілька транспортних засобів, в тому числі мікроавтобус з пасажирами. Після зіткнення автомобілі охопив вогонь. 

Про це повідомляє Sky News з посиланням на єгипетські ЗМІ.

За попередньою інформацією, причиною пожежі на місці ДТП став витік масла з одного автомобіля під час зіткнення.

На кадрах, які циркулюють в Інтернеті, видно багато згорілих автомобілів на узбіччі дороги, а пожежники гасять вогонь.

За інформацією Міністерства охорони здоров'я Єгипту, внаслідок автомобільної аварії та пожежі 32 людини загинули і 60 отримали поранення.

У масштабній ДТП в Єгипті постраждало близько сотні людей 

У масштабній ДТП в Єгипті постраждало близько сотні людей 

Нагадаємо, раніше в Єгипті на березі Червоного моря, у курортному місті Таба, пролунав потужний вибух через падіння ракети під час бойових дій, які відбуваються між Ізраїлем та ХАМАС. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
600
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація