Пекельна аварія в Єгипті: близько сотні людей постраждали, понад 30 — загинули (відео)

Причиною пожежі на місці ДТП став витік масла з одного автомобіля під час зіткнення.

У суботу, 28 жовтня, на автотрасі Каїр - Александрія в Єгипті в аварію потрапили кілька транспортних засобів, в тому числі мікроавтобус з пасажирами. Після зіткнення автомобілі охопив вогонь.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на єгипетські ЗМІ.

За попередньою інформацією, причиною пожежі на місці ДТП став витік масла з одного автомобіля під час зіткнення.

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На кадрах, які циркулюють в Інтернеті, видно багато згорілих автомобілів на узбіччі дороги, а пожежники гасять вогонь.

За інформацією Міністерства охорони здоров'я Єгипту, внаслідок автомобільної аварії та пожежі 32 людини загинули і 60 отримали поранення.

У масштабній ДТП в Єгипті постраждало близько сотні людей

Нагадаємо, раніше в Єгипті на березі Червоного моря, у курортному місті Таба, пролунав потужний вибух через падіння ракети під час бойових дій, які відбуваються між Ізраїлем та ХАМАС.

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