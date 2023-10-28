Росія заявила, що українські БПЛА атакували Курську АЕС

Російські пропагандисти кажуть, що три українські безпілотники нібито влучили по Курській АЕС.

Один безпілотник нібито поцілив по складові ядерних відходів Курської АЕС, яка розташована щонайменше за 60 кілометрів від українського кордону.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ посиланням на російське МЗС.

"Один український БПЛА врізався у склад ядерних відходів Курської АЕС, пошкодивши його стіни, два впали на комплекс адміністративних будівель станції", - заявили у РФ.

Там стверджують, що атаки безпілотників у Курській області не вплинули на АЕС, і станція "працює у штатному режимі".

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що в України немає жодних обмежень щодо військових об'єктів РФ, якщо йдеться про використання зброї, яку виробляє наш власний ВПК. Є певні домовленості з партнерами про те, що ми не використовуємо зброю, яку вони нам надають, по території Росії.

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