Нову ракету Путіна з ядерним двигуном "Буревісник" оцінив експерт

Диктатор може готувати "Буревісник" як розмінну монету для можливих майбутніх переговорів щодо війни проти України.

Президент Росії Володимир Путін стверджує, що його експериментальна крилата ракета з ядерним двигуном "Буревісник" працює, але навіть якщо це правда, вона може бути не такою вже й "суперзброєю", як вважалося.

Про це повідомляє Insider із посиланням на експерта з ядерної зброї.

За словами експерта, ракета "Буревісник" не є доповненням до тих варіантів ядерного озброєння, які Росія вже має у своєму арсеналі. Тим не менш, ракета не є марною.

Раніше в жовтні Путін оголосив про успішне випробування ракети 9M730 "Буревісник" – однієї з шести нових стратегічних видів зброї, які розробляє Росія.

Корисність "Буревісника" дорівнює нулю

Попередні звіти свідчать про те, що росіяни провели трохи більше дюжини випробувань між 2017 і 2019 роками. Жодне випробування не було успішним. Водночас один-два тести могли бути багатообіцяльними. Вважається, що вилучення зброї, яка раніше під час випробувань впала в море, призвело до смертельної ядерної аварії.

"Оскільки "Буревісник" у новинах, дозвольте мені ще раз повторити – корисність цієї системи зброї (якщо вона працює) дорівнює нулю", – заявив у соцмережі X експерт із ядерної зброї Павло Подвіг невдовзі після заяви Путіна.

У коментарі Insider експерт повідомив, що ракета "Буревісник" "не пропонує жодних переваг перед існуючими стратегічними системами", якими Росія вже володіє. Йдеться про міжконтинентальні балістичні ракети і балістичні ракети підводного базування.

"Якщо припустити, що вона (ракета – ред.) працює, як рекламується, це просто крилата ракета дуже великої дальності", – пояснив Подвіг.

Ракета "Буревісник" / Фото: YouTube/Минобороны России

Він додав, що така ракета не може бути перехоплена системами ПРО, які призначені для протидії міжконтинентальним балістичним ракетам. Тобто теоретично "Буревісник" може проникнути через ключову ППО противника, щоб уразити ціль.

"Я вважаю, що міжконтинентальна балістична ракета з кількома боєголовками набагато краща, ніж система такого типу", – оцінив експерт із ядерної зброї.

Навіщо Путіну "Буревісник"

В такому разі, зазначає видання, виникає запитання: навіщо взагалі розробляти "Буревісник"? На думку Подвіга, "це один із тих видів політичних проєктів, які в основному створені, щоб зробити президента щасливим".

Окрім того, Путін може готувати "Буревісник" як розмінну монету, адже диктатор брязкати ядерною зброєю, щоб отримати те, що хоче. Експерт каже, що "Буревісник" дає президенту РФ можливість сказати, що в арсеналі його держави є унікальна зброя. І цього може бути достатньо за столом переговорів.

Нагадаємо, коли на початку жовтня з’явилися повідомлення про можливе підготування Росією випробувань ракети з ядерним двигуном "Буревісник", у ГУР Міноборони України завили, що це може бути черговою демонстрацією, орієнтованою на російську цільову аудиторію.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Для чого РФ проводити ядерні випробування? | Гетьман

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