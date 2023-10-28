Погода 29 жовтня: в Україні буде по-осінньому тепло, але дуже вітряно

Опадів в Україні майже не буде.

У неділю, 29 жовтня, в Україні буде по-осінньому тепло - вдень +16- 21°. Опади практично покинуть територію країни. Втім, будуть сильні шквали.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні буде хмарно з проясненнями. В регіонах у неділю опадів не прогнозують. Втім, вночі у західних та Житомирській областях буде невеликий дощ. У північно-східній частині, а також у Карпатах місцями пориви вітру будуть сягати 15-20 м/с.

Вночі в більшості регіонів температура повітря буде становити 4-9° тепла. Вдень в Україні буде +16- 21°. У північній та східній частині повітря прогріється до +10-15°. Натомість на Чернігівщині та Сумщині місцями буде лише 6-9° тепла.

У Карпатах синоптики прогнозують вночі +3-8° тепла, а вдень 7-12° вище нуля.

Прогноз погоди в Україні на 29 жовтня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині 20 жовтня буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура повітря у Київській області вночі буде +4-9°, а вдень - 10-15° тепла. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть +7-9°, а вдень +12-14°.

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Птуха розповіла, якою буде погода в листопаді. В останній місяць осені середньомісячна температура передбачається в межах +2…+7 градусів - близько норми.

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