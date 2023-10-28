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Боєць ЗСУ показав фрагмент бою в районі Роботиного – відео

Боєць ЗСУ показав фрагмент бою в районі Роботиного – відео

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публікації
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Боєць ЗСУ показав фрагмент бою в районі Роботиного – відео

Боєць ЗСУ показав кадри бою в районі Роботиного / Скриншот

Українські військові продовжують демонструвати росіянам, які пішли війною проти України, де їхнє місце.

Воїн 65-ї ОМБР показав фрагмент бою в районі Роботиного Запорізької області. Наші штурмовики вчотирьох проти десяти окупантів змогли захопити їхню позицію, яка перебувала на панівній висоті. 

Про це написав журналіст Юрій Бутусов.

Боєць ЗСУ показав фрагмент бою в районі Роботиного

Боєць ЗСУ показав фрагмент бою в районі Роботиного

Які втрати ворога

Втрати противника у живій силі склали 3 осіб, ще 2 – поповнили наш обмінний фонд. На жаль, 5 окупантам вдалося втекти.

Зауважимо, на Таврійському напрямку українські військові щедро накрили вогнем армію РФ. Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1256 вогневих завдань. В результаті знищені: 529 окупантів, 7 танків та інша техніка.

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Дата публікації
Перегляди
244
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