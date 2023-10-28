На Одещині жінка випала з маршрутки під час руху – подробиці

В Одеській області жінка випала з маршрутки під час руху – вона отримала травми голови, її ушпиталили. За даними слідства, транспортний засіб їхав із відчиненими дверима.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

Подія сталася у селі Вестерничани.

Поліцейські встановили, що водій маршрутного автобуса "Еталон" після закінчення посадки-висадки пасажирів на зупинці громадського транспорту продовжив рух, не зачинивши вхідні двері. Під час повороту наліво одна з пасажирок, яка стояла біля дверей, не втрималася і випала з салону на проїзну частину. Водій зупинився і жінці одразу викликали швидку.

У лікарні постраждалій діагностували закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, тулубу, перелом скроневої кістки та ушпиталили.

Перевірка водія на стан сп'яніння показала, що він був тверезий. Його дії кваліфіковані слідством за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Правопорушника затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За дане кримінальне правопорушення передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Досудове слідство у цьому кримінальному провадженні триває. Слідчі призначили низку судових експертиз, а транспортний засіб помістили на арештмайданчик.

Нагадаємо, в Україні через негоду знеструмлені понад 300 тисяч людей у 14 областях – яка ситуація в енергосистемі.

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