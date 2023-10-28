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Боец ВСУ показал фрагмент боя в районе Роботино – видео

Боец ВСУ показал фрагмент боя в районе Роботино – видео

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
158
Время на прочтение
1 мин
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Боец ВСУ показал фрагмент боя в районе Роботино – видео

Боец ВСУ показал кадры боя в районе Роботиного/Скриншот

Украинские военные продолжают демонстрировать россиянам, которые пошли войной против Украины, где их место.

Воин 65-й ОМБР показал фрагмент боя в районе Роботино Запорожской области. Наши штурмовики вчетвером против десяти оккупантов смогли захватить их позицию, находившуюся на господствующей высоте.

Об этом написал журналист Юрий Бутусов.

Боец ВСУ показал фрагмент боя в районе Роботиного

Боец ВСУ показал фрагмент боя в районе Роботиного

Какие потери врага

Потери противника в живой силе составили 3 человека, еще 2 – пополнили наш обменный фонд. К сожалению, 5 оккупантам удалось скрыться.

Заметим, что на Таврическом направлении украинские военные щедро накрыли огнем армию РФ. Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 1256 огневых задач. В результате уничтожены: 529 оккупантов, 7 танков и другая техника.

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Дата публикации
Просмотры
158
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