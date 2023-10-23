Новую ракету Путина с ядерным двигателем "Буревестник" оценил эксперт

Диктатор может готовить "Буревестник" в качестве разменной монеты для возможных будущих переговоров по войне против Украины.

Президент России Владимир Путин утверждает, что его экспериментальная крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" работает, но даже если это правда, она может быть не таким уж "супер-оружием", как считалось.

Об этом сообщает Insider со ссылкой на эксперта по ядерному оружию.

По словам эксперта, ракета "Буревестник" не является дополнением к тем вариантам ядерного вооружения, которые у России уже есть в ее арсенале. Тем не менее, ракета не бесполезная.

Ранее в октябре Путин объявил об успешном испытании ракеты 9M730 "Буревестник" – одного из шести новых стратегических видов оружия, разрабатываемых Россией.

Полезность "Буревестника" равна нулю

Предварительные отчеты свидетельствуют о том, что россияне провели чуть больше дюжины испытаний между 2017 и 2019 годами. Ни одно испытание не было успешным. В то же время, один-два теста могли быть многообещающими. Считается, что извлечение оружия, ранее во время испытаний упавшего в море, привело к смертельной ядерной аварии.

"Поскольку "Буревестник" в новостях, позвольте мне еще раз повторить – полезность этой системы оружия (если она работает) равна нулю", – заявил в соцсети X эксперт по ядерному оружию Павел Подвиг вскоре после заявления Путина.

В комментарии Insider эксперт сообщил, что ракета "Буревестник" "не предлагает никаких преимуществ перед существующими стратегическими системами", которыми Россия уже владеет. Речь идет о межконтинентальных баллистических ракетах и баллистических ракетах подводного базирования.

"Если предположить, что она (ракета – ред.) работает, как рекламируется, это просто крылатая ракета очень большой дальности", – пояснил Подвиг.

Ракета "Буревестник" / Фото: YouTube/Минобороны России

Он добавил, что такая ракета не может быть перехвачена системами ПРО, предназначенными для противодействия межконтинентальным баллистическим ракетам. То есть теоретически "Буревестник" может проникнуть через ключевую ПВО противника, чтобы поразить цель.

"Я считаю, что межконтинентальная баллистическая ракета с несколькими боеголовками намного лучше, чем система такого типа", – оценил эксперт по ядерному оружию.

Зачем Путину "Буревестник"

В таком случае, отмечает издание, возникает вопрос: зачем вообще разрабатывать "Буревестник"? По мнению Подвига, "это один из тех видов политических проектов, которые в основном созданы, чтобы сделать президента счастливым".

Кроме того, Путин может готовить "Буревестник" в качестве разменной монеты, ведь диктатор лязгает ядерным оружием, чтобы получить то, что хочет. Эксперт говорит, что "Буревестник" дает президенту РФ возможность сказать, что в арсенале его государства есть уникальное оружие. И этого может оказаться достаточно за столом переговоров.

Напомним, когда в начале октября появились сообщения о возможной подготовке Россией испытаний ракеты с ядерным двигателем "Буревестник", в ГУР Минобороны Украины заявили, что это может быть очередной демонстрацией, ориентированной на российскую целевую аудиторию.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Для чего РФ проводить ядерные испытания? | Гетьман

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