"Тандем стран-изгоев": эксперт о рисках сотрудничества РФ и КНДР

Россия может пойти на передачу Северной Корее ядерных и ракетных технологий.

Развивающееся сотрудничество России и КНДР беспокоит не только Украину, но и все мировое сообщество.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил военный эксперт Валерий Рябых.

“Это сотрудничество развивающихся стран-изгоев — РФ и КНДР — не может не беспокоить не только Украину, но и всю мировую общественность. Для Украины это сотрудничество опасно поставками новой номенклатуры боеприпасов, которые могут получать оккупанты для того, чтобы закрыть недостаток в условиях боевых действий в темпе, который сейчас Российская Федерация пытается вести в Украине. Также важно влияние развития этого сотрудничества на глобальную безопасность”, — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что РФ может пойти на передачу Северной Корее ядерным и ракетным технологиям.

"Сейчас есть риск усовершенствования ядерного оружия в КНДР, что сильно может беспокоить тех же соседей КНДР — Японию, Южную Корею и, конечно же, Соединенные Штаты... Конечно, это все не приводит к улучшению как региональной, так и глобальной безопасности", — заметил Рябых.

По его словам, передача ядерных технологий Северной Корее – это гибридный инструмент, который РФ пытается традиционно использовать для создания дополнительной напряженности в мире.

Рябых также объяснил, почему россияне заговорили о братстве с северокорейцами. По его мнению, логика такого братства — в гибридности искусственно созданного Советским Союзом северокорейского режима.

Напомним, у российского диктатора Владимира Путина заявили, что "нет никаких доказательств поставок вооружений из КНДР в РФ".

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