Девушка уменьшила грудь и похвасталась результатом через шесть недель после операции — видео

Она вела цифровой дневник о взлетах и падениях своего выздоровления.
Девушка рассказала о своей трансформации по уменьшению груди спустя шесть недель после операции.
Сэм решила лечь под нож, чтобы уменьшить бюст, и задокументировала свой путь к выздоровлению в TikTok.
Поделившись своим изнурительным выздоровлением с первого дня, Сэм подробно рассказала о своей шкале боли, достигшей наибольшей отметки на четвертый день. Она призналась, что чувствовала себя очень плохо. Но после отдыха в постели и воздержания от каких-либо тяжелых форм деятельности ей стало лучше.
После того, как с нее сняли трубки и повязки, Сэм опубликовала в TikTok сообщение, в котором выставила напоказ свои "официальные" результаты через шесть недель. В вирусном ролике она впервые поделилась как выглядела до процедуры.
Сэм одела серый укороченный топ, где ее предоперационная грудь прижималась к талии. Потом она показала, как выглядит сейчас. Брюнетка сияла от счастья и плясала.
@altenbus Long intro but almost fully healed!!!! #breastreduction #recovery #surgery ♬ original sound — tammietrashcan
В комментариях юзеры выразить свою радость за нее.
- Я так радуюсь за тебя! Могу поспорить, качество твоей жизни, пожалуй, значительно улучшилось!!!
- Вы, наверное, чувствуете себя гораздо лучше
- Ух ты. Моя грудь примерно такого же размера, и я серьезно думаю об операции
- Мне это нравится!! Ура! Я сделала уменьшение груди 19 июля! Лучшее, что я когда-либо делала в своей жизни!
Напомним, женщина не может сдать на права, потому что инструкторы "боятся ее". Она показала, как выглядит, отметив, что все из-за ее внешности.
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