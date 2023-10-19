Девушка уменьшила грудь и похвасталась результатом через шесть недель после операции — видео

Она вела цифровой дневник о взлетах и падениях своего выздоровления.

Девушка рассказала о своей трансформации по уменьшению груди спустя шесть недель после операции.

Сэм решила лечь под нож, чтобы уменьшить бюст, и задокументировала свой путь к выздоровлению в TikTok.

Поделившись своим изнурительным выздоровлением с первого дня, Сэм подробно рассказала о своей шкале боли, достигшей наибольшей отметки на четвертый день. Она призналась, что чувствовала себя очень плохо. Но после отдыха в постели и воздержания от каких-либо тяжелых форм деятельности ей стало лучше.

Грудь Сэм до операции / Фото: скриншот с видео

После того, как с нее сняли трубки и повязки, Сэм опубликовала в TikTok сообщение, в котором выставила напоказ свои "официальные" результаты через шесть недель. В вирусном ролике она впервые поделилась как выглядела до процедуры.

Сэм одела серый укороченный топ, где ее предоперационная грудь прижималась к талии. Потом она показала, как выглядит сейчас. Брюнетка сияла от счастья и плясала.

В комментариях юзеры выразить свою радость за нее.

Я так радуюсь за тебя! Могу поспорить, качество твоей жизни, пожалуй, значительно улучшилось!!!

Вы, наверное, чувствуете себя гораздо лучше

Ух ты. Моя грудь примерно такого же размера, и я серьезно думаю об операции

Мне это нравится!! Ура! Я сделала уменьшение груди 19 июля! Лучшее, что я когда-либо делала в своей жизни!

Напомним, женщина не может сдать на права, потому что инструкторы "боятся ее". Она показала, как выглядит, отметив, что все из-за ее внешности.

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