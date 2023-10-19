“Тандем країн-вигнанців”: експерт про ризики співпраці РФ і КНДР

РФ може піти на передачу Північній Кореї ядерних та ракетних технологій.

Співпраця Росії та КНДР, що розвивається, турбує не тільки Україну, але й усе світове співтовариство.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив військовий експерт Валерій Рябих.

“Ця співпраця країн-вигнанців — РФ і КНДР — що розвивається, не може не турбувати не тільки Україну, але й усю світову громадськість. Для України ця співпраця небезпечна постачанням нової номенклатури боєприпасів, які можуть отримувати окупанти для того, щоб закрити нестачу в умовах бойових дій у темпі, який зараз Російська Федерація намагається вести в Україні. Також важливим є вплив розвитку цієї співпраці на глобальну безпеку”, — зазначив він.

Експерт наголосив, що РФ може піти на передачу Північній Кореї ядерних та ракетних технологій.

“Зараз є ризик удосконалення ядерної зброї в КНДР, що сильно може турбувати тих же сусідів КНДР — Японію, Південну Корею і, звичайно ж, Сполучені Штати… Звичайно, що це все не призводить до поліпшення як регіональної, так і глобальної безпеки”, — зауважив Рябих.

За його словами, передача ядерних технологій Північній Кореї — це гібридний інструмент, який РФ намагається традиційно використати для створення додаткової напруженості у світі.

Рябих також пояснив, чому росіяни заговорили про братерство з північнокорейцями. На його думку, логіка такого братерства — у гібридності штучно створеного Радянським Союзом північнокорейського режиму.

Нагадаємо, у російського диктатора Володимира Путіна заявили, що “немає жодних доказів постачань озброєнь із КНДР у РФ”.

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