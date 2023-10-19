В порту працюю не маріупольці, а завезені з Новоросійська російські громадяни.
Російські окупанти суднами вивозять зерно з тимчасово окупованого Маріуполя. В порту наразі перебувають три судна, одне з яких вантажиться соняшником.
Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.
“В порту росіяни вантажать зерно, і скоріш за все - саме соняшник. Це стандартний варіант вивозу, тому що більше в Маріуполі нічого взяти. В порту стоїть три судна, одне вантажиться, інші два поки стоять. Вони привезли бетонні конструкції - їх використовують на будівництві укріплень на кордоні між Маріуполем та Запорізькою областю. І залишається невідомо, що перебуває в тих контейнерах, які вони притягнули до порту”, - наголосив Петро Андрющенко.
Він також додав, що в порту працюю не маріупольці, а завезені з Новоросійська російські громадяни.
Нагадаємо, що в окупованому Мелітополі центри занятості пропонують поїхати працювати до Маріуполя на посаді будівельників. Однак потім людей залишають без зарплатні.
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