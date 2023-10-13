Чергова криза в Маріуполі: містяни в окупації можуть залишитись без опалення

Вже місяць так звані робітники роблять вигляд, що працюють.

В окупованому Маріуполі критична ситуація з інфраструктурою, зокрема, з опаленням. Більш того, переважна більшість будинків досі перебуває в аварійному стані. Тож люди бояться, що вже другу зиму поспіль їм доведеться замерзати у власних оселях.

Про це повідомляє міська рада Маріуполя.

Так, мешканці будинків на вулиці Гонди, 40, 42 та 48 підіймають тривогу. Ще влітку підрядник зрізав батареї і досі не поставив нові.

“На питання, коли буде проведено опалення, була відповідь: “Нам не платять, робити не будемо!”, — пишуть жителі.

У Лівобережному районі так і не зробили теплотрасу, як обіцяли. Вже місяць так звані робітники роблять вигляд, що працюють.

“У квартирах вже холодно! З такими темпами до зими не підключать”, — повідомляють маріупольці.

Нагадаємо, в Маріуполі медики не приймають хворих цивільних, лікарні вщент заповнені пораненими окупантами.

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