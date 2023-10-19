Сніг та похолодання відкладаються: до України йде потепління

Синоптикиня попередила про зміну погоди.
До України повертається стрімке підвищення температури, а опади у вигляді мокрого снігу поки що відкладаються.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За її словами, четвер, 19 жовтня, мине з комфортною температурою повітря в усіх регіонах, крім Прикарпаття, де випадуть дощі. Середня температура повітря вночі буде низькою, а от удень — 9-14 градусів тепла.
У південних областях очікується від 15 до 19 градусів.
"Ми саме перебуватимемо на лінії розподілу холодного і теплого повітря. І ця межа надто тонка, щоб ідеально та ще й заздалегідь спрогнозувати її хитання", — написала Діденко.
Однак до кінця тижня погода може знову змінитися.
Раніше повідомлялося, що в Україні розпочинається період інтенсивних опадів, який триватиме до кінця тижня.
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